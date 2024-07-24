Осушитель или увлажнитель воздуха: что нужно вашей квартире?

Если вы не уверены, что вам нужен какой-то из двух приборов, купите третий — гигрометр — и замерьте влажность в квартире профессионально. Он поможет разобраться, если вы замечаете в помещении одновременно признаки и сухого, и влажного воздуха, и не готовы довериться чутью. Гигрометр стоит гораздо дешевле и увлажнителя, и осушителя воздуха, так что не будет излишней тратой.