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Осушитель или увлажнитель воздуха: что нужно вашей квартире?

Ответ не так прост, как кажется.

Источник: Freepik

На поверку все очевидно: осушитель воздуха сушит, увлажнитель — увлажняет. И тот и другой должны сделать воздух в вашей квартире лучше (и чище), но что именно вам нужно (и нужно ли вообще)? Попробуем разобраться вместе.

Чем они отличаются?

Хотя задачи у двух приборов как будто противоположные, сами они работают совсем по-разному. В чем именно заключаются различия, рассказывает портал Popular Science:

Увлажнитель воздуха распыляет воду, превращая ее в водяной пар. Между прочим, можно не ограничиваться простой водой и добавить в нее ароматизатор или специальные масла (но лучше сперва изучить инструкцию, чтобы не сломать прибор).

Осушители же накапливают воду. Делается это следующим образом: воздух всасывается в прибор и охлаждается, влага конденсируется на внутренних стенках прибора, после чего воздух заново нагревается и выпускается обратно в комнату. Для осушителя важно иметь слив для воды, чтобы не переполниться.

Оба прибора обычно выключаются автоматически: увлажнитель — когда бак с водой опустеет, а осушитель — когда этот бак переполнится.

Увлажнитель — более сложный в эксплуатации прибор. Важно следить, чтобы он не сделал воздух слишком влажным — это может причинить ущерб вашему жилищу (осушитель же будет работать менее эффективно в сухом воздухе). Кроме того, увлажнитель важно держать в чистоте, чтобы вместе с водой в воздух не распылилась грязь, грибок или плесень. В связи с этим многие очистители воздуха одновременно выполняют функции увлажнителя.

Как понять, что вам нужно?

Самый простой ответ — по ощущениям. Если у вас сохнет кожа и чешутся глаза, вероятно, воздух в квартире слишком сухой. Если же в квартире плохо сохнет белье, регулярно появляется плесень, а зимой на окнах конденсируются капли воды, вероятно, воздух в помещении слишком влажный, и нужен осушитель.

Если вы не уверены, что вам нужен какой-то из двух приборов, купите третий — гигрометр — и замерьте влажность в квартире профессионально. Он поможет разобраться, если вы замечаете в помещении одновременно признаки и сухого, и влажного воздуха, и не готовы довериться чутью. Гигрометр стоит гораздо дешевле и увлажнителя, и осушителя воздуха, так что не будет излишней тратой.

Какие бывают увлажнители воздуха?

  • Ультразвуковые. С помощью звуковых волн превращают воду в туман. Самый тихий вариант.
  • Испарительные. В таких увлажнителях вода нагревается и примешивается к воздуху с помощью вентилятора. Такой увлажнитель работает более шумно, зато не создает водяного тумана.
  • Лопастные. Эти увлажнители не нагревают воду, а превращают ее в водяную пыль с помощью быстро вращающихся лопастей.
  • Испарители. Нагревают воду, превращая ее в пар — почти как в чайнике.

Какие бывают осушители?

Технология у большинства испарителей одинаковая. Они скорее различаются по габаритам и задаче, которая перед ними стоит — например, компактный и бесшумный для спальни или большой и мощный для подвального помещения, если нужно удалить много влаги.

Георгий Мазуркевич.