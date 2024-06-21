Острова в Микронезии захватывают «суперкораллы»

Печальная судьба рифов вокруг Утили служит напоминанием о том, что может постичь все коралловые рифы. Проблему могут создать даже сами экологи: часто в попытках поскорее восстановить риф ученые используют «суперкораллы» — более устойчивые виды, которые лучше адаптируются к теплой воде и быстрее растут. В результате, объясняет Бернарди, этот вид может победить все остальные и полностью поглотить риф.