Острова в Микронезии захватывают «суперкораллы»

Из-за потепления воды и повышения кислотности кораллы находятся в опасности по всему миру: множество рифов вымерло или находится на грани уничтожения. Впрочем, иногда микроорганизмы дают неожиданный отпор — об одном таком случае на атолле Улити в Федеративных Штатах Микронезии рассказывает журнал Hakai Magazine.
Как выглядит здоровый и живой коралловый риф, видели все: это буйство красок и жизни самых разных микроорганизмов, растений и рыб. Риф, о котором идет речь, выглядит совсем иначе: это серая невзрачная поверхность. Монтипора (тип коралла, который местные зовут «рисовым кораллом») вытеснил все остальные виды и полностью захватил рифы — в результате здесь не могут жить ни другие кораллы, ни животные и растения.
Магул Румаль, житель Улити, занимающийся защитой коралловых рифов, рассказывает, что местные рыбаки жалуются на улов: с рифом исчезли все спинорогие рыбы, использовавшие тоннели и ямки в коралловых лесах как укрытие. Кроме них пропали все осьминоги, а те рыбки, которые остались, не вырастают до нормальных размеров, потому что иначе им не укрыться в местных кораллах.
Гибель рифов — беда не только для океана, но и для местного сообщества: 1000 жителей атолла привыкли полагаться на рифы как на источник пищи. Сейчас главное, о чем просит местная община, — объяснить, почему происходят изменения и как остановить разрушение местной экосистемы.
Исследователи собрали образцы кораллов с рифов вокруг атолла в надежде понять, почему сорняковый вид так распространился, но не нашли ничего особенного — люди к этому, по крайней мере, не причастны.
Мишель Паддак, соавтор исследования и участница организации «Один народ — один риф» считает, что дело в неудачной комбинации природных и человеческих факторов. Вероятно, полагает она, все крошечные изменения в экосистеме этого участка океана привели к тому, что условия стали максимально благожелательными для «рисового» коралла.
Джакомо Бернарди, молекулярный эколог из Калифорнийского университета, объясняет, что нам только кажется, будто кораллы это застывшие формы. На самом деле эти микроорганизмы непрерывно соперничают друг с другом за пищу и территорию — и как только один вид получает преимущество, он стремительно захватывает все остальные.
Печальная судьба рифов вокруг Утили служит напоминанием о том, что может постичь все коралловые рифы. Проблему могут создать даже сами экологи: часто в попытках поскорее восстановить риф ученые используют «суперкораллы» — более устойчивые виды, которые лучше адаптируются к теплой воде и быстрее растут. В результате, объясняет Бернарди, этот вид может победить все остальные и полностью поглотить риф.
Гергели Торда, эколог Университета Джеймса Кука в Австралии, согласен с коллегой. «Перспектива пугающая, — говорит он. — Если один биологический вид получает преимущество, он сразу начинает подчинять себе все вокруг — как самый обычный сорняк».
Другая беда, с которой сталкиваются кораллы, — обесцвечивание. Где и почему они бледнеют, рассказываем в отдельном материале.
Георгий Мазуркевич