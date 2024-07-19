Остров украсил дома муралами в честь выхода фильма «Головоломка 2». Видео

Вышедший в июле мультфильм «Головоломка 2» от студий Disney и Pixar уже успел обрести множество фанатов по всему миру. Кроме того, он стал 11-ым фильмом за всю историю кинематографа, собравшим в мировом прокате $1 млрд (~ 87 млрд рублей).