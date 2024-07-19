Остров украсил дома муралами в честь выхода фильма «Головоломка 2». Видео

Венецианский остров Бурано, славящийся своими разноцветными домиками на острове, нарисовал на фасадах зданий главных персонажей мультфильма «Головоломка 2». Теперь туристы могут сделать фотографии с Тревожностью, Завистью или, например, с Хандрой.
Вышедший в июле мультфильм «Головоломка 2» от студий Disney и Pixar уже успел обрести множество фанатов по всему миру. Кроме того, он стал 11-ым фильмом за всю историю кинематографа, собравшим в мировом прокате $1 млрд (~ 87 млрд рублей).
Подробнее о феномене второй части фильма можно прочитать по ссылке.
Кристина Корчанова