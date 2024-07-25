Остров с 15 привидениями выставили на продажу. Владельцу скучно не будет

Ранее на продажу выставили здания смотрителя маяка в Шотландии — по цене всего в £80 тыс. Копинсей — это небольшой остров у восточного побережья Шотландии, идеальный для тех, кто ищет уединения и эскапизма. Однако есть одна важная деталь: остров необитаем. Площадь острова составляет всего 0,73 кв. км, поэтому это место обязательно полюбится тем, кто стремится к тишине и покою либо просто устал от шумных соседей.