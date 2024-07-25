Остров с 15 привидениями выставили на продажу. Владельцу скучно не будет

В Англии выставлен на продажу остров Дрейка площадью 2,4 га. Он расположен недалеко от города Плимут на юго-западе острова. Сообщается, что на острове есть частный пляж, а еще — 15 призраков. Об этом пишет Sky News.
Добраться до острова можно менее чем за 10 минут, а на суше вас всюду будет окружать военная история: старые казармы, артиллерийские батареи с шахтами для снарядов и подземные склады пороха.
Как отметил нынешний владелец и местный бизнесмен Морган Филлипс, первое зарегистрированное здание на острове датируется 1135 годом. Но люди жили на нем и раньше. Считается, что именно этот остров защитил Англию от нашествия испанской «Непобедимой армады» в XVI веке.
Остров Дрейка использовался в качестве оборонительного пункта на протяжении сотен лет. В стоимость острова также включены пушки XVIII века.
А сам остров назван в честь сэра Фрэнсиса Дрейка, который отправился с него в кругосветное плавание в 1577 году.
Быть может, именно из-за славной военной истории на острове поселились привидения — 15 штук, и все бывшие военные. Так что новому владельцу острова не придется скучать в одиночестве. Сообщается, что привидения уже много веков защищают этот остров.
Фиксированной ориентировочной цены на остров нет, однако затраты на ремонт оцениваются примерно в £25 млн. Новый владелец должен будет перестроить отель на острове. В будущем остров сможет стать прекрасным местом для проведения свадьбы — с рестораном и кафе.
Ранее на продажу выставили здания смотрителя маяка в Шотландии — по цене всего в £80 тыс. Копинсей — это небольшой остров у восточного побережья Шотландии, идеальный для тех, кто ищет уединения и эскапизма. Однако есть одна важная деталь: остров необитаем. Площадь острова составляет всего 0,73 кв. км, поэтому это место обязательно полюбится тем, кто стремится к тишине и покою либо просто устал от шумных соседей.