Острое, как нож: китайский университет разослал необычные письма

В то время как студенты убирают письма в шкаф после сообщения о поступлении, китайские первокурсники, принятые в Пекинский химико-технологический университет, используют их в быту. Ими режут различные фрукты, в том числе арбузы, измельчают мясо и держат над открытым огнем, чтобы доказать, что материал не плавится.