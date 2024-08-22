Острое, как нож: китайский университет разослал необычные письма

В этом году Пекинский химико-технологический университет (Китай) напечатал свои письма о приеме на инновационном композитном материале из углеродного волокна толщиной всего 0,2 миллиметра. Об этом пишет Oddity Central.
В то время как студенты убирают письма в шкаф после сообщения о поступлении, китайские первокурсники, принятые в Пекинский химико-технологический университет, используют их в быту. Ими режут различные фрукты, в том числе арбузы, измельчают мясо и держат над открытым огнем, чтобы доказать, что материал не плавится.
Представитель китайского университета разъяснил, что письма «не только демонстрируют исключительные способности университета в области композитных материалов из углеродного волокна, но и знаменуют переход китайского доморощенного композитного материала из высококачественного промышленного применения в повседневное».
Также в университете призвали перестать первокурсников ставить эксперименты над письмами и просто поставить на видное место или повесить на стену.
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