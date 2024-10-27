Острая режущая роль. Киноработы Караченцова затмила театральная постановка

Случайного в этом мире нет ничего. И в том, что Резанова звали Николаем Петровичем. И в том, что бессмертная история любви пережила застой, перестройку, распад СССР… Сколько мюзиклов ставили потом в новой России — и ни один не был так популярен. Романс «Ты меня на рассвете разбудишь» стал хитом на все времена. Хотя Алексей Рыбников возлагал на него меньше всего надежд. «Мелодия казалась слишком простой, — говорил он мне в интервью. — А композитору всегда хочется чего-то интересненького, с изюминкой».