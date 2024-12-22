Осторожно — старый и новый стиль! Как не ошибаться, пересчитывая даты

Так-то оно ничего. Но тот Вселенский Собор проходил в 325 году. Весеннее равноденствие тогда выпадало на 21 марта, что и было зафиксировано в постановлении. А к XVI столетию выяснилось, что по факту весеннее равноденствие наступает 11 марта — на десять дней раньше. В тартарары валилось всё — и Пасха, и привязанные к ней праздники, и главное — границы Великого Поста, несоблюдение которого считалось страшным прегрешением.