Осторожно — старый и новый стиль! Как не ошибаться, пересчитывая даты

В преддверии Нового года и Рождества неминуемо возникают вопросы о старом и новом стиле календаря. Почему вообще потребовалось вводить этот самый «новый стиль»? Какая разница между старым и новым календарём? На сколько дней надо делать поправку, если речь идёт о событиях давних лет? И что вообще мы делаем не так?
Для начала условимся, что «старый стиль» — это юлианский календарь, введённый в 45 году, и назван он так в честь императора Юлия Цезаря. А «новый стиль» — календарь григорианский, введённый в 1582 году и получивший название в честь Римского папы Григория XIII.
Вообще-то о календарной реформе задумывались и предшественники Григория — прения о том, надо менять календарь или лучше оставить всё, как есть, длились чуть ли не полвека. И только Григорий обладал достаточной силой воли и авторитетом, чтобы продавить непопулярное и дорогостоящее решение. Но зачем ему это понадобилось?
О секундах свысока
А затем, что началась сущая ерунда в расчётах даты Пасхи. На Первом Вселенском Соборе установили, что день Пасхи следует определять следующим образом — он должен выпадать на первое воскресенье того полнолуния, которое наступило первым после весеннего равноденствия.
Так-то оно ничего. Но тот Вселенский Собор проходил в 325 году. Весеннее равноденствие тогда выпадало на 21 марта, что и было зафиксировано в постановлении. А к XVI столетию выяснилось, что по факту весеннее равноденствие наступает 11 марта — на десять дней раньше. В тартарары валилось всё — и Пасха, и привязанные к ней праздники, и главное — границы Великого Поста, несоблюдение которого считалось страшным прегрешением.
Вроде совсем немного. Но тут самое время вспомнить песню на стихи Роберта Рождественского из фильма «Семнадцать мгновений весны»: «Не думай о секундах свысока…» Да, в год выходит 675 секунд, то есть чуть больше 11 минут. А за 128 лет эти секунды и минуты складываются в полноценный день.
В общем, к 1582 году, когда Григорий и продавил новый календарь, разница между фактическим годом и старым календарём как раз и составляла 10 дней. Новый календарь её попросту «срезал», и весеннее равноденствие в 1583 году снова пришлось на 21 марта. И с тех пор уже никуда не девалось — новый календарь гораздо точнее соответствовал астрономическому году.
Можно предвидеть хор диванных экспертов, которые важно заявят, что всё это абсолютная ерунда. Им ведь доподлинно известно, что разница между старым и новым стилем составляет не 10 дней, а 13. Потому что всё очевидно, и думать не надо — Старый Новый Год мы ведь встречаем в ночь с 13 на 14 января!
А вот тут-то и кроется ошибка, которая многим студентам-историкам стоила очень и очень дорого. Те, кто переводил даты старого стиля в новый, автоматически и везде прибавляя 13 дней, гарантированно получали два балла.
Рождество — 8 января. Но через 77 лет
Фокус в том, что юлианский календарь отставал и продолжает отставать от григорианского на 675 секунд ежегодно. И разница накапливалась не сразу. До 1700 года она составляла 10 дней. В XVIII веке — уже 11 дней. В XIX столетии — 12 дней. И только в XX веке получилось 13 дней.
Это надо выучить, как «Отче наш», и запомнить навсегда. Ну, по крайней мере до 2100 года, когда разница будет составлять уже целых 14 дней. Так что те, кто родится в 2025 году, будут на старости лет отмечать Православное Рождество не 7, а 8 января.
Пока же просто знайте, что, делая поправку на старый стиль к дате рождения Петра I, надо держать в уме 10 дней, к дате рождения Пушкина — 11 дней, а к дате Бородинской битвы — 12 дней.
Но всё, повторяю — всё, что было раньше введения григорианского календаря, никаким перерасчётам не подлежит. По той простой причине, что никакого «нового стиля» тогда попросту не было. Россия и Европа жили по одному календарю. И потому смешно выглядят те, кто делает перерасчёт даты, скажем, Ледового побоища, уверяя, что оно состоялось 18 апреля. Нет, ребята. Александр Невский стоял на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года. И немцы, которые шли ему навстречу, подверглись разгрому тоже 5 апреля 1242 года.
К сожалению, эта путаница всё ещё присутствует в весьма важных для нашего государства датах. Дни воинской славы были учреждены в 1995 году. Тогда, надо полагать, в силу полного хаоса девяностых в законопроект и вкралась та самая ошибка, за которую на истфаке можно схлопотать кол с минусом. Кто-то бездумно пересчитал даты ключевых побед, включая Ледовое побоище и Куликовскую битву, автоматически прибавляя пресловутые 13 дней, совершенно не понимая, что совершает прямой подлог.