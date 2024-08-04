Осторожно, чемокат: новый для России вид СИМ может внести хаос на тротуарах

Стоит новая «игрушка» довольно дорого — не дешевле 80 тысяч рублей, а чаще всего дороже 100 тысяч. При этом в продаже — всего несколько моделей. Все — можно даже не пояснять — сделаны в КНР. С пяти шагов чемокат от обычного современного чемодана не отличишь, если не знать, куда смотреть: корпус из прочного пластика, ручка, замки, колесики. Однако когда нужно, этот «предмет багажа», сухим весом 10 — 18 кг, трансформируется в небольшой и не слишком мощный, но полноценный электросамокат, причем чаще всего сидячий.