Осторожно, чемокат: новый для России вид СИМ может внести хаос на тротуарах

Не успели жители российских городов привыкнуть к электросамокатам (а самокатчики — приспособиться к реалиям уличного движения), как на повестке дня появился новый вид СИМ — так называемые чемокаты. Это чемодан с интегрированным электросамокатом, или, если угодно, самокат в форме чемодана на колесах.
В Китае такая штука популярна уже несколько лет, а российский рынок начала покорять только сейчас. Что отличает чемокат от обычного электросамоката и какие риски он несет пешеходам, выяснял «МК».
Стоит новая «игрушка» довольно дорого — не дешевле 80 тысяч рублей, а чаще всего дороже 100 тысяч. При этом в продаже — всего несколько моделей. Все — можно даже не пояснять — сделаны в КНР. С пяти шагов чемокат от обычного современного чемодана не отличишь, если не знать, куда смотреть: корпус из прочного пластика, ручка, замки, колесики. Однако когда нужно, этот «предмет багажа», сухим весом 10 — 18 кг, трансформируется в небольшой и не слишком мощный, но полноценный электросамокат, причем чаще всего сидячий.
— Основные компоненты, из которых состоит чемокат, стандартные «самокатные», но довольно высокой ценовой категории, поскольку нужна сравнительно высокая мощность при сверхкомпактном размере, — рассказал «МК» мастер по ремонту электросамокатов Алексей Ильин. — Разумеется, здесь есть тяговой аккумулятор, который весит достаточно много. Но этот аккумулятор невелик по сравнению с самокатным, иначе устройство было бы нежизнеспособным. Так что и запас хода у чемоката маленький, километров двадцать.
В основе «гаджета» — алюминиевая рама, из «крылатого металла» сделана и ручка, которая в разложенном состоянии становится рулем. Изначально это изделие получило популярность как транспорт для вокзалов и аэропортов — в современных авиахабах расстояние между гейтами при пересадках может составлять до нескольких километров, и самоходная тележка для пассажиров весьма востребована. В целом, параметры — максимальная скорость до 10 км/ч и запас хода — подобраны как раз из расчета на аэропортовское применение.
Проблемы, однако, начались, когда в том же самом Китае люди придумали ездить на чемокате по тротуарам. И даже внедряться в поток транспорта.
— Ни разу пока не видел в России тюнингованный чемокат, но судя по китайским видео, нет предела совершенству, — говорит Алексей Ильин. — Туда ставят более емкие батареи, пусть и за счет пространства для багажа, можно внедрить и мотор-колеса помощнее. Вся подобная техника собирается из стандартных, доступных по заказу запчастей. Основное достоинство в том, что это не самокат, а значит, может ездить в зонах, где запрещено движение на самокатах. Например, в аэропортах, но не только.
Напомним, что вследствие высокой аварийности «обычные» электросамокаты уже вне закона в Москве на территории некоторых парков. В Санкт-Петербурге по ряду районов движение СИМ уже запрещено, в Москве также начали говорить о возможностях такого решения.
Но если электросамокат, каким мы его привыкли видеть, заметен издалека, то человек с чемокатом может попросту раствориться в толпе пешеходов. Ведь «транспортное средство» в сложенном состоянии слишком похоже на обычный предмет багажа (да и в багажник автомобиля или салон общественного транспорта легко войдет).
— Я бы еще подумал о том, что чемокат это большая батарея, а она взрыво- и пожароопасна, — продолжает собеседник «МК». — Насколько безопасно провозить такие вещи в штатном багаже — покажет практика, но, скажем прямо, это в какой-то степени больший риск, чем обычный чемодан.
В ряде стран чемокаты уже попали под законодательные ограничения. Так, в Японии передвижение на них запрещено в том числе в аэропортах — на дорогах же общего пользования в принципе это возможно, но на правах электровелосипеда, то есть обычного СИМ. То есть с «дорожной» светотехникой, тормозами и водителем в шлеме и с «правами» на управление мопедами. А также, разумеется, с ОСАГО, которое в Японии обязательно и для СИМ.
Каково будущее чемокатов в нашей стране — пока неочевидно: с одной стороны, ПДД сейчас регулирует любые виды СИМ, с другой стороны фактически выявлять их в потоке пешеходов наиболее сложно (сложнее, чем моноколеса, гироскутеры и классические электросамокаты).
Но так или иначе — нынешнее поколение этой техники далеко не первая попытка реализовать концепцию «транспортное средство в чемодане».
Наиболее известная попытка из «бензиновой» эпохи — скутер-чемодан Valmobile, изобретенный в середине 1950-х гг изобретателем Виктором Буффортом. Его целью было сделать скутер, который легко помещаается в багажник автомобиля, лодку или небольшой самолет.
Valmobile имел трубчатую раму, металлический корпус и по весу и объему значительно превосходил обычный чемодан (впрочем, тогда еще свежа была память о так называемых «пароходных сундуках», огромных чемоданах-гардеробах, требовавших носильщиков — они были популярны в первой половине ХХ века). В 1957−58 гг модель выпускалась во Франции, но «не взлетела», а двумя годами позже за производство взялись японцы — правда, и здесь больше года проект не продержался.
Впрочем, этой недолгой славы, как видим, хватило, чтобы поддержать в инженерах мечту о самокате — и с появлением малогабаритных электромоторов-колес идея оказалась более реалистичной. Посмотрим, приживется ли она в этот раз — или окажется слишком скандальной для реальной жизни.