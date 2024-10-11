Оставить свои? Врач Антонов пояснил, кому нельзя делать имплантацию зубов

Первое противопоказания — это заболевания, приводящие к остеопорозу и поражению костной ткани. К таким патологиям приводит декомпенсированный (не взятый под контроль и не леченый) диабет, гиперфункциональные нарушения работы поджелудочной и щитовидной желез. Это связано с тем, что при таких заболеваниях изменяется концентрация жизненно важных элементов в крови и моче, как следствие, кальций и многие другие важные элементы не попадают в клетки тканей, выводятся с мочой и приводят к разрушениям костей и нарушениям тканей слизистой. Например, при остеопорозе может развиться ситуация, когда ставить имплантат будет попросту некуда из-за того, что кость слишком хрупка и уменьшает свой объем.