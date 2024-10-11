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Оставить свои? Врач Антонов пояснил, кому нельзя делать имплантацию зубов

Установка имплантатов стала уже привычной рутинной процедурой. И многие уверены, что в потере зубов уже нет ничего страшного, так как их можно заменить на искусственные. Но врачи говорят, что не всегда такое возможно.

Источник: Benyamin Bohlouli/CC0

Имплантация зубов — одна из популярных сегодня процедур. Она помогает людям получить качественные зубы взамен утраченных. И сегодня многие уже уверены, что потерять свои зубы не так и страшно, ведь можно заменить их при случае на искусственные. На деле же все не так просто, и есть целый ряд противопоказаний, когда врач может отказать в имплантации.

Какие именно состояния не позволят использовать имплантаты, aif.ru рассказал врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов.

При необходимости имплантации в полости рта стоматолог учитывает много факторов, которые влияют на качество проводимой операции и на вероятность успешного приживления имплантатов. Обязательно надо помнить и про противопоказания.

Когда нельзя ставить имплантаты?

Одними из основных факторов, при которых имплантация противопоказана, являются заболевания пациента. Такие противопоказания можно разделить на относительные и абсолютные.

Подробнее стоит остановиться на абсолютных противопоказаниях, при которых стоматолог однозначно откажет в имплантации.

Первое противопоказания — это заболевания, приводящие к остеопорозу и поражению костной ткани. К таким патологиям приводит декомпенсированный (не взятый под контроль и не леченый) диабет, гиперфункциональные нарушения работы поджелудочной и щитовидной желез. Это связано с тем, что при таких заболеваниях изменяется концентрация жизненно важных элементов в крови и моче, как следствие, кальций и многие другие важные элементы не попадают в клетки тканей, выводятся с мочой и приводят к разрушениям костей и нарушениям тканей слизистой. Например, при остеопорозе может развиться ситуация, когда ставить имплантат будет попросту некуда из-за того, что кость слишком хрупка и уменьшает свой объем.

Вторым пунктом по значимости влияния на решение об имплантации являются аутоиммунные заболевания:

  • ревматоидный артрит;
  • системная красная волчанка;
  • сахарный диабет 1-го типа (так называемый инсулинозависимый);
  • прогрессирующий системный склероз и многие другие заболевания, подпадающие под эту классификацию.

Такие заболевания чаще встречаются у женщин и их можно определить одной фразой «свои против своих». Они отмечаются, когда нарушается иммунный ответ, и клетки иммунитета атакуют свои клетки. Врачи понимают, что в такой ситуации внедрение в ткани инородного предмета приведет к ещё большей активации системы отторжения.

Третий сегмент заболеваний — это все онкологические проблемы. Сюда входят заболевания в стадии обнаружения и ремиссии, послеоперационное лечение, процесс химии и лучевой терапии. Имплантация в любом из этих этапов категорически противопоказана. Она может спровоцировать рост новых опухолей, на этапе лечения в организм вводятся такие токсичные препараты, так что имплантаты могут просто отторгнуться.

Четвертая группа противопоказаний — это хронические патологии: туберкулез, гепатит, ВИЧ, нарушения свертываемости крови.

При всех этих заболеваниях в организме происходят необратимые процессы нарушения работы органов, которые, в свою очередь, влияют на ткани и, в первую очередь, на костную и соединительную ткани. При этих заболеваниях вероятность отторжения имплантатов практически 100%.

Кроме того, под запрет попадают и такие состояния, как:

  • бруксизм и гипертонус жевательных мышц,
  • психические расстройства,
  • хронический алкоголизм,
  • употребление запрещенных веществ.

Во всех этих случаях есть два основных патологических фактора воздействий на имплантаты. Первый — это химический. В период протекания заболевания в организм вводятся очень токсичные препараты. Либо это лекарства, либо вредные жидкости и компоненты. Это разрушает иммунитет и ткани, что приводит к отторжению имплантатов.

Второй фактор — это чрезмерное механическое воздействие на имплантаты в результате психических или физиологических расстройств.

В случае, если есть абсолютные противопоказания, это, конечно же, совсем не значит, что придется ходить без зубов. Этого тоже допускать нельзя, ведь отсутствие даже одного зуба негативно влияет на состоянии всего организма в целом, например, в части расстройства работы пищеварительной системы. И тогда врачи подбирают варианты съемных протезов, которые позволят восстановить эстетический вид челюсти и ее функциональность.