Оставить свои? Врач Антонов пояснил, кому нельзя делать имплантацию зубов

Имплантация зубов — одна из популярных сегодня процедур. Она помогает людям получить качественные зубы взамен утраченных. И сегодня многие уже уверены, что потерять свои зубы не так и страшно, ведь можно заменить их при случае на искусственные. На деле же все не так просто, и есть целый ряд противопоказаний, когда врач может отказать в имплантации.
Какие именно состояния не позволят использовать имплантаты, aif.ru рассказал врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов.
При необходимости имплантации в полости рта стоматолог учитывает много факторов, которые влияют на качество проводимой операции и на вероятность успешного приживления имплантатов. Обязательно надо помнить и про противопоказания.
Когда нельзя ставить имплантаты?
Одними из основных факторов, при которых имплантация противопоказана, являются заболевания пациента. Такие противопоказания можно разделить на относительные и абсолютные.
Подробнее стоит остановиться на абсолютных противопоказаниях, при которых стоматолог однозначно откажет в имплантации.
Первое противопоказания — это заболевания, приводящие к остеопорозу и поражению костной ткани. К таким патологиям приводит декомпенсированный (не взятый под контроль и не леченый) диабет, гиперфункциональные нарушения работы поджелудочной и щитовидной желез. Это связано с тем, что при таких заболеваниях изменяется концентрация жизненно важных элементов в крови и моче, как следствие, кальций и многие другие важные элементы не попадают в клетки тканей, выводятся с мочой и приводят к разрушениям костей и нарушениям тканей слизистой. Например, при остеопорозе может развиться ситуация, когда ставить имплантат будет попросту некуда из-за того, что кость слишком хрупка и уменьшает свой объем.
Вторым пунктом по значимости влияния на решение об имплантации являются аутоиммунные заболевания:
- ревматоидный артрит;
- системная красная волчанка;
- сахарный диабет 1-го типа (так называемый инсулинозависимый);
- прогрессирующий системный склероз и многие другие заболевания, подпадающие под эту классификацию.
Такие заболевания чаще встречаются у женщин и их можно определить одной фразой «свои против своих». Они отмечаются, когда нарушается иммунный ответ, и клетки иммунитета атакуют свои клетки. Врачи понимают, что в такой ситуации внедрение в ткани инородного предмета приведет к ещё большей активации системы отторжения.
Третий сегмент заболеваний — это все онкологические проблемы. Сюда входят заболевания в стадии обнаружения и ремиссии, послеоперационное лечение, процесс химии и лучевой терапии. Имплантация в любом из этих этапов категорически противопоказана. Она может спровоцировать рост новых опухолей, на этапе лечения в организм вводятся такие токсичные препараты, так что имплантаты могут просто отторгнуться.
Четвертая группа противопоказаний — это хронические патологии: туберкулез, гепатит, ВИЧ, нарушения свертываемости крови.
При всех этих заболеваниях в организме происходят необратимые процессы нарушения работы органов, которые, в свою очередь, влияют на ткани и, в первую очередь, на костную и соединительную ткани. При этих заболеваниях вероятность отторжения имплантатов практически 100%.
Кроме того, под запрет попадают и такие состояния, как:
- бруксизм и гипертонус жевательных мышц,
- психические расстройства,
- хронический алкоголизм,
- употребление запрещенных веществ.
Во всех этих случаях есть два основных патологических фактора воздействий на имплантаты. Первый — это химический. В период протекания заболевания в организм вводятся очень токсичные препараты. Либо это лекарства, либо вредные жидкости и компоненты. Это разрушает иммунитет и ткани, что приводит к отторжению имплантатов.
Второй фактор — это чрезмерное механическое воздействие на имплантаты в результате психических или физиологических расстройств.
В случае, если есть абсолютные противопоказания, это, конечно же, совсем не значит, что придется ходить без зубов. Этого тоже допускать нельзя, ведь отсутствие даже одного зуба негативно влияет на состоянии всего организма в целом, например, в части расстройства работы пищеварительной системы. И тогда врачи подбирают варианты съемных протезов, которые позволят восстановить эстетический вид челюсти и ее функциональность.