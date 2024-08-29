Остатки традиций: чем современный День знаний отличается от советского 1 сентября

1 сентября назначили днем, открывающим новый учебный год, еще во времена Сталина — в 1930-е годы. Тогда же появилась и традиция сразу после линейки проводить для школьников Урок мира — в общем-то классный час, но с разговорами на важные темы. Его то убирали из программы, то вводили обратно, а тематика соответствовала названию: во время Уроков мира со школьниками обсуждали, как жить без войн. А в 1980-е, например, вели беседы о ядерном разоружении.