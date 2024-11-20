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Остановить старение: можно ли обратить процесс поседения волос

Эксперты изучили этот вопрос.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Замечая, что волосы начинают седеть, многие бегут в парикмахерскую на окрашивание. Таким образом люди пытаются скрыть проблему, хотя на самом деле в этом нет ничего страшного, так как это естественный процесс.

Седина не всегда связана со старением. Так, волосы могут приобретать белый оттенок из-за стресса, перенесенных тяжелых заболеваний или нехватки витаминов.

В TechInsider рассказали, как появляется седина и можно ли это остановить.

Как появляется седина

Цвет волос зависит от от наличия и концентрации в волосяных фолликулах одного из двух пигментов — эумеланина и феомеланина.

Чем больше эумеланина, тем темнее волосы, а феомеланин влияет на рыжий цвет. Полное отсутствие эумеланина и малая концентрация феомеланина наблюдается у блондинок и блондинов.

С течением времени клетки волосяных фолликулов начинают вырабатывать меньше пигментов, из-за чего волосы становятся сероватыми или почти белыми.

Важно понимать, что появление седины — это естественно. На процесс влияет как старение, так и генетическая предрасположенность. Поэтому седина может появиться и к 20, и к 30 годам.

Можно ли остановить седину

Пока что ученые не могут ответить на вопрос, можно ли обратить вспять поседение волос.

В случае, если седина появляется из-за стресса, то процесс можно остановить. Для этого надо уменьшить воздействие стрессовых факторов.

Исследования ученых показали, что при отсутствии стресса цвет волос может восстановиться.

Второй способ — борьба с окислительными процессами. Для этого следует правильно питаться, употребляя пищу с большим количеством антиоксидантов, например, чернику, морковь, шпинат, клюкву, гранат и другие продукты.

Ранее ученые нашли биомаркер старения и способ замедлить его.