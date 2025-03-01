Как повлияет на помощь ВСУ скандал между Трампом и Зеленским

Вечером в пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошли переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Экс-комик откровенно хамил американском лидеру. Реакция на подобную дипломатию уже последовала, причем со стороны американского политического мейнстрима прозвучали определенные сигналы.
Перепалка началась с того, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о необходимости начала переговоров со всеми сторонами конфликта, включая Россию. В ответ Зеленский затеял антироссийскую риторику о том, что президенту РФ Владимиру Путину нельзя доверять. После этого Вэнс напомнил о катастрофической для киевского режима обстановке на фронте. В ответ глава киевского режима нагрубил Вэнсу, заявив, что тот не был на фронте, а потому не может знать о текущем положении дел.
«В октябре вы поехали в Пенсильванию и агитировали за наших оппонентов. Вы должны быть благодарны Соединённым Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну», — отрезал Вэнс. Трамп также напомнил Зеленскому, что киевский режим сейчас находится в беде, и ему как украинскому лидеру, нужно думать о том, как остановить кровопролитие.
А Зеленский начал спорить с ними, заявив, что украинцы в одиночку противостояли России. «Господин Президент, мы остаёмся в нашей стране сильными. С самого начала войны мы были одни», — сказал он.
Трамп возразил: «Вы не были одни. Мы передали вам, через этого глупого Президента (ред. прим. Mail.ru — Байдена), 350 миллиардов долларов и военное оборудование. Ваша армия использовала наше военное оборудование. Если бы у вас его не было, эта война закончилась бы за две недели. Или даже за три дня».
Зеленский в этот момент пытался перебивать Трампа, но безуспешно. Затем он попросил слово, на что услышал от Трампа: «Ты и без этого много сказал».
Не обошел Трамп стороной и внешний облик украинского лидера, поинтересовавшись у него: «У вас вообще есть костюм?». Он добавил, что часть граждан США недовольна тем, что глава киевского режима не уважает официальный стиль.
Глава киевского режима так и не сумел понять, что Овальный кабинет занял человек, ставящий американские интересы превыше его желаний. В итоге прождав час, Зеленский уехал ни с чем. Подписания договора не состоялось.
Реакция мировых СМИ
После перепалки с Трампом западные СМИ обрушились с критикой на Зеленского — де-факто экс-комик уничтожил самого себя как политического деятеля.
Как отмечает The New York Times, произошедшее в Белом доме стало первым в истории случаем, когда американский лидер публично отчитал союзника. Bloomberg пишет, что перепалка в Белом доме поставила союзников коллективного Запада на грань катастрофы. Сами же переговоры, которые должны были привести к подписанию крупной сделки, превратились в реалити-шоу.
Газета Guardian также назвала прошедшую встречу в Белом доме «катастрофической». The Times охарактеризовала ее как «кризис». Переговоры в Овальном кабинете заставили откровенно переобуться даже сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). До этого призывавший к убийству русских Грэм призвал Зеленского извиниться или уйти в отставку.
«Ему либо нужно уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо ему нужно измениться», — сказал парламентарий в интервью Fox News.
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог советовал Зеленскому не ехать в Вашингтон, об этом пишет CNN. Американский чиновник считал, что двум странам необходимо укреплять отношения, соответственно визит главы киевского режима был преждевременным.
Также, как утверждает CNN, Трамп после переговоров отметил, что глава киевского режима «не в том месте, чтобы вести переговоры», после чего поручил госсекретарю США Марко Рубио выпроводить Зеленского. По данным СМИ, украинской делегации даже не позволили пообедать в Белом доме.
К каким последствиям для Украины приведет скандал, произошедший в Белом доме, — рассказали опрошенные эксперты.
Жесткое наказание для Зеленского
Профессор Института медиа ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев считает, что скандальное происшествие в Белом доме в целом грозит Зеленскому принципиальными последствиями.
— Первое, будут отсечены все неформальные элементы помощи, которые были у Украины со стороны Соединенных Штатов по линии спецслужб, Агентства национальной безопасности и разведывательного управления Министерства обороны. В частности — направление военных советников в полевые подразделения; предоставление обновления системам ПВО и много всего, что не фиксировалось в официальных документах и не контролировалось соответствующими органами, — отметил в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail политолог Дмитрий Евстафьев.
По его мнению, второе, что последует после «дебоша Зеленского» — прекращение поставок по незавершенным пакетам помощи последних месяцев работы на посту президента Джо Байдена. Последние пакеты, которые принимались администраций ушедшего президента были уже на грани юридической легитимности и за гранью американской политической традиции.
— Какой бы не был Трамп, но нужно понимать, что американский политический мейнстрим никогда не выступит в поддержку человека, который действующему президенту США настолько самозабвенно хамил. Показательны, кстати говоря, не столько быстро изменившиеся позиции русофоба Линдси Грэма, этот человек переобувается практически в полете, а реакция CNN, — заметил Евстафьев.
Политолог отметил, что в дальнейшем вероятен возврат к пакетам помощи со стороны США в более гуманитарном русле. Однако сейчас Зеленского не будут менять. Позднее в ситуацию вмешаются лоббисты, чтобы вернуть к переговорам Зеленского, но сейчас немедленная реакция в США будет довольно жесткой.
Почему Зеленского разыграли как партию
Профессор МГУ, основатель программы «Гибридные и информационные войны», декан АПН Alter Андрей Манойло резюмирует, что несмотря на всю грандиозность скандала, сейчас рано делать далеко идущие выводы. Потому что при всех шокирующих подробностях, сам по себе скандал напоминал хорошо поставленный спектакль.
По словам Манойло, режиссерами действа выступили Трамп и Вэнс. Они в этом отношении разыграли партию, состоящую из домашних заготовок. А Зеленский оказался болванчиком, который в определенный момент перестал понимать, что происходит вокруг.
— Эмоции, оскорбления и выведение участника переговоров на эмоции — все это были элементы разыгранной партии. Чтобы он начал лично давать комментарии в отношении Вэнса и Трампа, тем самым себя дискредитировав. Типичная заранее спланированная ловушка, в которую Трамп жестоко и цинично загнал Зеленского. У спектакля должно быть определенное продолжение, потому что Трамп никогда не разыгрывает спектакля ради спектакля. Даже в состоянии эмоционального возбуждения, — заметил основатель программы «Гибридные и информацонные войны» профессор МГУ.
Манойло заявляет: «Трамп унизил Зеленского так, что теперь он разве что на брюхе сможет поползти и будет целовать носки ботинок американского президента или землю вокруг». И с этой позиции лежащего на земле у Трампа и Зеленского начнется следующий раунд переговоров.
Сатисфакция Трампа
Здесь надо отметить, что Трамп полностью отплатил Зеленскому за ту обиду, которую глава киевского режима ему нанес, считает Андрей Манойло. По его словам, стоит вспомнить тот самый момент, когда Камала Харрис стала кандидатом от демократов и все были уверены в ее победе даже в Москве. На Украине вера в победу кандидатки от демократов была абсолютной.
— Зеленский в этот момент, выражая безусловную поддержку Харрис и Байдену, прошелся по личности Трампа в площадных выражениях, коснувшись и его личных качеств. Поскольку никто не верил, что Трамп победит второй раз, Зеленский был уверен, что ему это сойдет с рук. Сейчас его макнули в грязь. Я думаю, что Трамп ничего не забыл и полностью отплатил ему за ту обиду. А Зеленский, утратив отстатки интеллекта, вероятно, и не осознал еще что означает скандал, — рассказал ВФокусе Mail Андрей Манойло.
Военная помощь ВСУ не остановится
Заявления о том, что Штаты не будут поддерживать Украину — для публики, полагает профессор МГУ Андрей Манойло. Он отмечает, что реальную поддержку Украины в США не остановили.
— Я сомневаюсь, что контракты по поставкам оружия будут пересмотрены или разорваны. Даже потому, что линия боевых действий реально приблизилась к залежам редкоземельных металлов и полезных ископаемых, которые давно уже принадлежат не Украине, а американским, британским и отчасти французским компаниям, которые все это дело скупили. В этом отношении нужно иметь в виду, что политика дело многогранное. Трамп прижал Зеленского. Сейчас он сможет заставить подписать его не только соглашение о поставке ресурсов на более кабальных условиях, но, условно, даже меморандум о поставке украинских рабов на плантации в южных штатах, — сказал Манойло.
Профессор полагает, что для этого в Вашингтоне и состоялся акт унижения. Но прекращать с главой киевского режима общение Трамп не будет.
В беседе с корреспондентом Вфокусе Mail Андрей Манойло добавил, что буквально вчера Федеральная служба безопасности пресекла покушение на жизнь митрополита Тихона Шевкунова, в отношении которого готовили террористический акт. Сейчас установлено, что за исполнителями этого теракта выступали спецслужбы Украины.
— Соответствующая агентура была завербована, но кто был заказчиком? Откуда пришло распоряжение организовать террористический акт в отношении фигуры, максимально близкой к руководству России. Мы знаем, что подобного рода теракты и диверсии готовятся в отношении конкретных лиц, то это согласовывается не в Киеве, а гораздо дальше. Это значит, что американская и британская разведки безусловно знали об этом. И дали добро на проведение террора. Если бы это было не так, то оголтелые украинские неонацисты начали бы организовывать теракты в отношении иерархов РПЦ не на четвертом году специальной военной операции, а гораздо раньше, — напоминает Манойло, — Значит раньше им не давали это сделать, а тут это стало возможно. Если ниточки ведут в Вашингтон, то вот вам еще одна грань той политической комбинации, которая сейчас будет разыгрываться.
Альмир Хабибуллин
Елена Ладилова