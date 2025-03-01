Как повлияет на помощь ВСУ скандал между Трампом и Зеленским

— Соответствующая агентура была завербована, но кто был заказчиком? Откуда пришло распоряжение организовать террористический акт в отношении фигуры, максимально близкой к руководству России. Мы знаем, что подобного рода теракты и диверсии готовятся в отношении конкретных лиц, то это согласовывается не в Киеве, а гораздо дальше. Это значит, что американская и британская разведки безусловно знали об этом. И дали добро на проведение террора. Если бы это было не так, то оголтелые украинские неонацисты начали бы организовывать теракты в отношении иерархов РПЦ не на четвертом году специальной военной операции, а гораздо раньше, — напоминает Манойло, — Значит раньше им не давали это сделать, а тут это стало возможно. Если ниточки ведут в Вашингтон, то вот вам еще одна грань той политической комбинации, которая сейчас будет разыгрываться.