Останки пещерных львов впервые найдены на юге Европы

Об открытии рассказывает Heritage Daily. Останки животного были обнаружены в ходе раскопок на палеолитической стоянке Нотарчирико, расположенной в бассейне реки Веноза в итальянском регионе Базиликата. Возраст стоянки составляет примерно 600 000 лет.
Ученые идентифицировали животное в качестве представителя вида Panthera spelaea, также известного как пещерный лев. Это был отдельный вид, который эволюционировал изолированно от современного льва вида Panthera leo.
Раньше останки пещерных львов на юге Европы не находили, хотя предполагалось, что они там обитали. Считается, что данный вид населял обширную территорию от Западной Европы до Северной Америки. Он полностью вымер около 13 000 лет назад.
Причина вымирания точно не установлена. Некоторые считают, что она могла быть вызвана деятельностью человека, другие связывают процесс вымирания с сокращением степных площадей, из-за чего трансформировалось сообщество травоядных, и пещерные львы лишились привычной кормовой базы.
«Это самое старое свидетельство существования вымершего вида Европы, — говорится в заявлении Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции. — Раннее присутствие этого животного также может помочь объяснить факторы, которые позволили распространить ашельскую культуру на европейский континент».
Ашельская культура возникла в Европе более 600 000 лет назад, что совпало по времени с массовым распространением крупных млекопитающих, среди которых были и пещерные львы вида Panthera spelaea. Должно быть, на протяжении тысячелетий люди сосуществовали с этими животными, но все решил чередующийся цикл ледниковых и межледниковых периодов.
«Циклы стали длиннее, продолжаясь примерно от 40 000 лет до 100 000 лет, — пишут исследователи. — Они сопровождались сильными и повторяющимися климатическими и экологическими изменениями. Это означало, что требования к экологической и поведенческой адаптации людей и других видов в то время ужесточались».