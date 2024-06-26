Останки пещерных львов впервые найдены на юге Европы

Ашельская культура возникла в Европе более 600 000 лет назад, что совпало по времени с массовым распространением крупных млекопитающих, среди которых были и пещерные львы вида Panthera spelaea. Должно быть, на протяжении тысячелетий люди сосуществовали с этими животными, но все решил чередующийся цикл ледниковых и межледниковых периодов.