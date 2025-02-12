Останина поддерживает идею продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет

Она добавила, что сейчас звучит очень много предложений о том, как увеличить рождаемость. По ее мнению, нельзя этот вопрос решить только разовыми денежными выплатами. «Если сделать этот оплачиваемый период три года, то, я так полагаю, это очень много женщин побудит в этот период еще следующего ребенка родить», — отметила Останина.