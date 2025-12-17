Эксперт: о чем говорит скандал с родами жены тольяттинского депутата в Чили

Депутат городской думы Тольятти Александр Дорожкин покинул «Единую Россию» после скандала, вызванного постом его жены в соцсетях. Женщина активно публиковала контент на своей странице о том, что их второй ребенок родился в Чили — не из медицинских, а из прагматических соображений, «чтобы у него был сильный паспорт». Почему этот поступок — свидетельство политического кризиса, ВФокусе Mail объяснила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина.