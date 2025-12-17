Эксперт: о чем говорит скандал с родами жены тольяттинского депутата в Чили

«Сильный паспорт»
16 декабря 2025 года в соцсети Instagram* появился пост супруги депутата Александра Дорожкина, в котором она рассказала, что сознательно выбрала Чили для родов. По ее словам, семья рассматривала также США и Канаду, но остановилась на латиноамериканской стране — отчасти «из-за красоты испанского языка». Главной целью, однако, было получение ребенком паспорта, дающего безвизовый доступ в десятки стран.
Публикация вызвала волну критики. Уже на следующий день региональное отделение «Единой России» в Самарской области лишило Дорожкина всех партийных должностей. 17 декабря он добровольно вышел из партии, а в своем обращении принес извинения за «личные решения, вызвавшие общественный резонанс». Дорожкин также подчеркнул свою лояльность партии, заявив, что «Единая Россия» ему по-прежнему дорога, и выразил сожаление о том, что такие «обстоятельства» стали источником негативного информационного фона для ее деятельности.
Ответственный секретарь партии по этике депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал уход парламентария своевременным: «Герой чилийской истории все понял и не стал тянуть время. Сегодня он добровольно покинул ряды партии».
«Это предательство»
Однако для председателя комитета Госдумы по делам семьи Нины Останиной дело вышло далеко за рамки партийной этики.
Не нужны такие депутаты. Это не преступление, за которое следует уголовное наказание. Это гораздо хуже — это предательство своей страны, Родины. А вот за это надо просто лишать гражданства. Пусть летит вместе со своей женой в Чили. Но вряд ли такого подлеца еще где-то изберут депутатом. Единожды предавший — предаст всегда.
Останина подчеркнула, что в условиях внешнего давления, санкций и борьбы за суверенитет публичные лица обязаны быть примером патриотизма — не только в словах, но и в жизненных решениях.
«Когда депутат, избранный народом, сознательно ставит интересы своего ребенка выше интересов России — это сигнал. Он говорит: “Мне не нужен российский паспорт”. А если ты не веришь в свою страну — ты не имеешь права представлять ее интересы», — пояснила депутат.
Она также отметила, что такие случаи вскрывают системную проблему — попадание в органы власти людей, «не разделяющих базовые ценности национального достоинства и гражданской солидарности».
По мнению Останиной, инцидент с Дорожкиным — предупреждение для всех, кто считает, что можно занимать выборную должность и при этом «строить жизнь где-то за границей».
«Семья депутата — это не частное дело. Это часть его политического капитала. И когда он использует этот капитал для получения иностранного паспорта — он не просто ошибается. Он разрушает доверие миллионов избирателей», — заключила она.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.