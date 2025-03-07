Остался верен своему выбору. Многие ли москвичи работают по специальности

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Авито Работа», в опросе участвовали порядка 6 тысяч человек, получивших образование в вузе или ссузе. Исследование показало, что 23% респондентов трудятся в смежных областях. При этом те, кто окончил вузы, чаще работают по специальности или в смежной области, чем выпускники ссузов: 61% против 41%.
Чаще всего сотрудники строят карьеру в соответствии с образованием в юриспруденции. Среди ее представителей 87% опрошенных оказались специалистами с профильным или смежным образованием. Еще сотрудников, работающих по профессии или в смежных отраслях, можно часто встретить в сферах образования и науки (84%), медицины и фармацевтики (83%).
Аналитики также выяснили, почему москвичи остаются верны своей специальности. Одна из главных причин — востребованность на рынке труда, дающая стабильность (27%). Многие идут работать по профессии из-за увлеченности выбранной областью и желания развиваться (27%).
Среди работающих по специальности 24% назвали практическую ценность образования — оно дает использовать полученные во время учебы знания и навыки в работе. Перспективы профессионального роста оказались ключевым фактором для 20% опрошенных. Также для людей важны социальные аспекты работы. 19% нравится, что можно работать с интересными людьми.
29% респондентов рассказали, что их нынешняя работа никак не связана со специальностью. Чаще всего люди сознательно выбирают новую сферу деятельности. Некоторые опрошенные (16%) рассказали, что нашли профессию, которая больше соответствует их интересам и увлечениям.
20% сменили специальность из-за изменения личных интересов и стремления попробовать что-то новое. Также люди отказываются работать по профессии из-за того, что образование не соответствует ожиданиям (19%). Еще 17% респондентов сменили сферу, так как на новом месте работы им предложили более привлекательные условия. Кто-то не работает по специальности из-за личных или семейных обстоятельств (13%).
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