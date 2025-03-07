Остался верен своему выбору. Многие ли москвичи работают по специальности

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Авито Работа», в опросе участвовали порядка 6 тысяч человек, получивших образование в вузе или ссузе. Исследование показало, что 23% респондентов трудятся в смежных областях. При этом те, кто окончил вузы, чаще работают по специальности или в смежной области, чем выпускники ссузов: 61% против 41%.