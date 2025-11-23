«Остается одна проблема»: На Западе оценили панику Прибалтики насчет вероятного конфликта с Россией

Прежде в российском правительстве не раз сообщали, что у страны нет планов нападать на страны Североатлантического альянса. Эти слова также подтверждал президент РФ Владимир Путин, заявив, что страна имеет достаточно ресурсов для своей защиты. Так что, по его словам, Москва не видит угрозы в блоке.