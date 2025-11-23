Россия не имеет никаких военных планов в отношении членов НАТО, поэтому все страхи Прибалтики и Польши являются нереалистичными. Такое мнение высказал экономист и специалист по вопросам международных отношений Жак Сапир в интервью Hungarian Conservative.
«Пока что нет рисков, что ситуация в Прибалтике выйдет из-под контроля. Остается одна проблема: увеличит ли НАТО свое присутствие», — завил эксперт.
При этом Сапир напомнил, что сейчас армия России активно продвигается вперед на различных направлениях в зоне СВО. По его словам, своими успехами Москва четко дает всем понять, что легко сможет дать отпор любому потенциальному врагу. Это касается и всяческих провокаций военного блока.
По мнению Сапира, Россия уже давно передала НАТО следующий сигнал: «Вы отнюдь не так сильны, так что даже не пытайтесь».
Прежде в российском правительстве не раз сообщали, что у страны нет планов нападать на страны Североатлантического альянса. Эти слова также подтверждал президент РФ Владимир Путин, заявив, что страна имеет достаточно ресурсов для своей защиты. Так что, по его словам, Москва не видит угрозы в блоке.