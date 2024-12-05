Оспа обезьян мутировала? Какой вирус убивает людей в Африке

Что за болезнь убивает людей в Конго
Происхождение нового вируса до сих пор не выявлено. Врачи выделяют основные симптомы — заболевшие жалуются на высокую температуру и сильную головную боль. По словам Кузнецовой, точные эпидемиологические параметры смертельного вируса, который свирепствует в Конго, не выяснены. Однако по наличию симптомов он похож на мутирующую оспу обезьян.
— Можно предположить, что это вирус оспы обезьян, который мутировал. Он мог приобрести другую форму, так же как грипп, коронавирус и многие другие инфекционные заболевания. Любой вирус имеет ДНК и белковую оболочку, он может приспосабливаться к различным эпигенетическим условиям. Вирус работает на выживание, так же как и организм человека, — рассказала она.
Эксперт отметила, что если у человека крепкий иммунитет, то борьба с вирусом происходит на природном уровне. Повышение температуры — это один из симптомов, что организм пытается справиться с болезнью, поэтому он характерен для зараженных смертельным вирусом в Конго.
— Также этому вирусу более подвержены пожилые люди, потому что их иммунная защита слабее, чем у крепких взрослых мужчин и женщин в детородный период. У детей и стариков иммунитет плохо справляется с любыми вирусами, а не только с тем, который появился в Конго, — сообщила Кузнецова.
Придет ли смертельный вирус в Россию
Генетик напомнила, что в нашей стране есть федеральный проект «Санитарный щит», который проверяет всех въезжающих из сложных эпидемиологических зон в Россию людей на наличие таких симптомов, как температура, кашель, насморк.
— Они находятся под постоянным контролем, но всегда бывают такие ситуации, когда вирус не проявляется какой-то период времени, а потом человек приезжает в страну и у него появляются симптомы. Поэтому пропустить смертельный вирус в Россию можно. Однако непонятно, будет ли возможно его распространение в других климатических условиях. Но такая вероятность есть, — считает собеседница «ВМ».
По ее мнению, важно понимать, что вирус будет мутировать и адаптироваться под россиян, чтобы выжить.
Врач добавила, что любой вирус можно уничтожить, если государство может обеспечить граждан необходимыми медикаментами. А из-за их дефицита в Конго вирус быстро распространяется.