Оспа обезьян мутировала? Какой вирус убивает людей в Африке

— Они находятся под постоянным контролем, но всегда бывают такие ситуации, когда вирус не проявляется какой-то период времени, а потом человек приезжает в страну и у него появляются симптомы. Поэтому пропустить смертельный вирус в Россию можно. Однако непонятно, будет ли возможно его распространение в других климатических условиях. Но такая вероятность есть, — считает собеседница «ВМ».