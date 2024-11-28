Осознанность: тренд или путь к себе

Хотя все только к ней и призывают, уходите от многозадачности. Счастье с ней только снится. Но это не значит делать одно дело в неделю или еще реже. Не быть многозадачным — значит не распыляться одномоментно на все сразу. Стремитесь к тому, чтобы делать все последовательно, полностью концентрируясь на чем-то одном. Находясь в деле, оставайтесь вовлеченными в него. Это значит отдавать внимание текущему моменту, без автоматических реакций. А чтобы не держать все дела в голове — выпишите их в блокнот в порядке приоритетности.