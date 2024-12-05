Возрождение ретро: виниловые пластинки вновь стали популярны

Бывший экономист Spotify Уилл Пейдж утверждает, что к концу года выручка звукозаписывающих компаний только от продаж винила достигнет 1 миллиарда долларов (~ 103 млрд рублей). В настоящее время они уже выросли на 15,4%. Пейдж считает, что в скором времени во всем мире продажи винила превысят продажи CD.