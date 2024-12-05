Возрождение ретро: виниловые пластинки вновь стали популярны

В последние годы популярность виниловых пластинок резко возросла, благодаря поколению Z и их стремлению приобрести «ретро носители» с записями последних хитов от таких исполнителей, как Тейлор Свифт, Бейонсе и Билли Хок. Об этом пишет New York Post.
Поколение Z или зумеры — люди, родившиеся в период с 2000 по 2011 год.
Бывший экономист Spotify Уилл Пейдж утверждает, что к концу года выручка звукозаписывающих компаний только от продаж винила достигнет 1 миллиарда долларов (~ 103 млрд рублей). В настоящее время они уже выросли на 15,4%. Пейдж считает, что в скором времени во всем мире продажи винила превысят продажи CD.
Известно, что особую роль в этом сыграла Тейлор Свифт: в апреле 2024 года звезда побила все рекорды, продав 700 тыс копий альбома «The Tortured Poets Department», записанного на виниле, всего за три дня. В прошлом году на ее альбомы пришлось 7% всех продаж винила.
По словам экспертов, хотя потоковые сервисы предлагают больше музыки за меньшие деньги, поклонение Z прониклось технологиями ретро, вроде винила и пленочной фотографии, потому что они создают особую атмосферу.
Ранее рассказывали про другой зумерский тренд: представители этого поколения сверяют гороскопы коллег перед устройством на работу.