О чем договорились Москва и Пекин на встрече в Китае

Визит главы российского кабмина продолжался два дня. Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян провели 30-ю регулярную встречу глав правительств двух стран, на которой было подписано совместное коммюнике и ряд других документов.
Мировая политика
Стороны договорились укреплять двустороннее сотрудничество по линии организаций БРИКС и ШОС. Также Москва и Пекин договорились о взаимодействии в международных организациях с целью противодействия их политизации. РФ и КНР намерены бороться с санкционным давлением Запада. Также Пекин и Москва договорились о взаимной поддержке по вопросам, которые затрагивают их ключевые интересы.
Стороны заявили о готовности противодействовать фальсификации истории и попыткам ревизии итогов Второй мировой войны. РФ и КНР продолжат укрепление сотрудничества во всех сферах.
Экономика
Две страны отмечают, что конфискация суверенных активов без получения согласия на то собственника ведет к дестабилизации мировой финансовой системы. РФ и КНР обсуловились укреплять сотрудничество по созданию инфраструктуры цифровой экономики.
Также Москва и Пекин заявили о необходимости расширить авиасообщение. Они договорились о содействии сохранению мира и стабильности в Арктическом регионе. РФ и КНР намерены продолжить работу по проектам Большого евразийского партнерства и «Один пояс, один путь». Стороны будут сохранять прогресс в области расчетов в нацвалютах и расширять сотрудничество в области «умной таможни».
Технологии
Россия и Китай пришли к мнению о необходимости оказания поддержки проектов по созданию лунной станции и координации миссий по исследованию Луны. Также они намерены углублять взаимодействие по всем направлениям космической деятельности. Также две страны планируют наладить совместную работу над созданием международной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, а также учредить экспертный совет по сотрудничеству в области ИИ.