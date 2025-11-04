О чем договорились Москва и Пекин на встрече в Китае

Россия и Китай пришли к мнению о необходимости оказания поддержки проектов по созданию лунной станции и координации миссий по исследованию Луны. Также они намерены углублять взаимодействие по всем направлениям космической деятельности. Также две страны планируют наладить совместную работу над созданием международной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, а также учредить экспертный совет по сотрудничеству в области ИИ.