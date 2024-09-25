Основной инстинкт Майкла Дугласа: актеру и продюсеру исполнилось 80 лет

Сын Кирка Дугласа — звезды золотой эпохи американского кинематографа, знаменитого Спартака и обаятельного антигероя с самым запоминающимся в индустрии подбородком, а еще потомка еврейских эмигрантов из Российской империи — мог бы остаться типичным непо-бейби в тени величия своего отца, но этого не произошло. На радость нам с вами. Майкл Дуглас, отличавшийся природным любопытством и инстинктом ищейки, смог стать сперва успешным продюсером, а потом и найти свое актерское амплуа самоуверенного дельца, который перешел с коварной судьбой «на ты», а она продолжила беззастенчиво с ним играть.
РБК Life по случаю 80-летия актера и продюсера вспоминает его личную жизнь и карьеру.
Майкл Дуглас долго не планировал погружаться в актерство. Все детство вместе с младшим братом Джоэлом наблюдал за папой, который пропадал на съемках, и за знаменитыми гостями в доме. «Мне повезло вырасти и наблюдать, как вел себя мой отец, как Тони Кёртис, Берт Ланкастер и Фрэнк Синатра все время находились у нас дома, — рассказывал Дуглас. — Вы видите звезд с их неуверенностью и тем, как они себя ведут, так что я думаю, что это поддерживало меня на плаву».
Но в основном, по его воспоминаниям, «это были дни, когда актеры снимались в пяти фильмах за год», что в итоге привело семью к логическому исходу — разводу. Встреча с этим событием далась Майклу нелегко, Кирку — тоже. Он точно никогда не хотел бросать своих детей, как это сделал когда-то его отец. Да и Майкла в итоге затронула детская обида на родителя за «предательство». Возможно, именно с ее подачи почти полжизни он избегал отцовской тропы в выборе карьеры.
Он поступил в Калифорнийский университет на юриста в разгар хиппующих 1960-х, и, разумеется, учился спустя рукава. Ходил на рок-концерты, дружил с Денни ДеВито, тусовался в коммунах, пожинал плоды свободной любви и расширяющих сознание веществ. Когда настало время указать свою специальность, выбрал театр. «Должен сказать, мой отец приходил почти на каждое мое выступление на сцене, несмотря на занятость. И поначалу говорил “Сын, ты был просто ужасен”.
Первая более-менее серьезная роль пришла к нему в 1972-м, это был сериал «Улицы Сан-Франциско», к моменту выхода которого у Майкла Дугласа уже была зарегистрирована своя продюсерская компания Bigstick Productions Limites.
Это была величайшая возможность, которая у меня когда-либо была, но и самая сложная. Мы снимали по 14 часов в день шесть дней в неделю в течение восьми с половиной месяцев. Я никогда не работал так усердно, но я очень много узнал об актерском мастерстве и продюсировании. Это была потрясающая возможность.
Все четыре года трансляции он поглядывал на «Пролетая над гнездом кукушки» — права на роман выкупил Дуглас-старший и в 1971 передал их сыну, который прочитал книгу еще в колледже. «Это была американская классика XX века, и она мне очень понравилась. Я был хиппи, и это была психоделическая штука, все такое. Папа пытался превратить книгу в фильм, но у него не получилось». Так что он был серьезно настроен на экранизацию произведения Кена Кизи, задумывая даже самостоятельно воплотить Макмерфи и начав продюсировать эту затею вместе с Солом Заенцем, тогда тоже начинающим продюсером (это он позже снимет «Невыносимую легкость бытия» и «Властелина колец» 1978 года). Они пригласили чехословацкого режиссера Милоша Формана, что до них уже делал Кирк Дуглас в 1968-м, но тогда не срослось.
Еще до вторжения в Чехословакию войск Варшавского договора старшего Дугласа занесло в Прагу в качестве посла доброй воли, где он и познакомился с Форманом, фильмы которого видел и уважал. Он поделился с ним идеей экранизации «Гнезда кукушки» и пообещал выслать по почте книгу. Обещание он исполнил, но книгу изъяли на таможне. Роман добрался к Форману только в 1970-м, когда кинематографист уже переехал в Америку, с письмом от двух продюсеров, которые предлагали ему сделать этот фильм. Это были Майкл Дуглас и Сол Заенц.
Снятый в Сейлеме (Орегон) на натуре фильм с Джеком Николсоном в главной роли стал легендарным. Хотя и не сразу: скептически настроенная пресса, которую было сложно удержать от сравнений великого отца с выскочкой-сыном, выпустила массу смешанных отзывов. Но все они отошли на второй план, после того как «Пролетая над гнездом кукушки» стал собирать награды. Главное, получил «Большую пятерку» премий «Оскар» на 48-й церемонии — за лучшего актера, лучшую актрису (Луиза Флэтчер), лучшую режиссуру, лучший фильм и лучший адаптированный сценарий (Лоуренс Хаубен и Бо Голдман). В своей наградной речи Дуглас ни разу не упомянул отца, хотя видел в нем образец для подражания. Но, видимо, это был способ сепарации, выхода на собственный путь.
Стоит сказать, что Майкл Дуглас его действительно нащупал. Он продолжил продюсировать фильмы и сниматься в них — тоже. «Роковое влечение» и «Уолл-стрит» — два флагманских проекта в его карьере, которые многое поменяли в его актерской жизни. Работа с Оливером Стоуном принесла Дугласу «Оскар» за лучшую мужскую роль и многое открыла в нем самом, позволив выйти из тени отца, а образ капиталиста Гордона Гекко стал архетипическим (его позднее прямо цитировал, например, Мартин Скорсезе в «Волке с Уолл-Стрит»). А «Роковое влечение» Эдриана Лайна и «Основной инстинкт» Пола Верховена закрепили за Дугласом роль разрушителя ханжеских устоев, которые преследовали американское кино со времен кодекса Хейса.
Еще одна значимая роль случилась у Джоэла Шумахера в триллере «С меня хватит», который поднимал проблемы расизма в обществе. Дуглас не побоялся исполнить роль, которая вызвала шквал возмущения и обвинений в расизме, которые актер терпеливо отметал. На волне популярности приключенческих историй, восходящей к «Индиане Джонсу» Стивена Спилберга, Майкл Дуглас решился сыграть в «Романе с камнем», ромкоме Роберта Земекиса, который тот снял за год до «Назад в будущее». Фильм прославил Дугласа как романтического героя, хотя это амплуа актер не стал активно эксплуатировать.
К тому моменту, как Майкл Дуглас обрел свою славу кинозвезды Голливуда, он уже растил сына Кэмерона в браке с Диадрой Люкер, дочерью австрийского дипломата, которую обаял в промотуре «Гнезда кукушки». Прибывшая вслед за мужем в Голливуд иностранка атмосферу Санта-Барбары со светскими разговорами о пластических хирургах не полюбила. Положение подправил переезд в Нью-Йорк, и брак Дугласа и Люкер продержался до 1995 года, после чего Диандра подала на развод и получила $45 млн отступных по брачному договору. Их сыну тогда было 17 лет, и через три года у него образовалась мачеха в лице 29-летней Кэтрин Зеты-Джонс.
История знакомства Дугласа с британской актрисой предстает во всех оттенках страсти и романтики: он встретил ее во французском курортном Довиле и после нескольких коктейлей заявил: «Я хочу быть отцом твоих детей». В этой атаке капитулировала актриса очень быстро и в 2000-м вышла замуж за 56-летнего Дугласа.
Моя жена на 25 лет моложе меня, и я сейчас, безусловно, лучший муж, чем был 25 лет назад.
Через 13 лет их отношения чуть не разрушились. Свою роль сыграли проблемы с Кэмероном, который загремел в тюрьму на семь лет, обнаруженный рак горла и иск от бывшей жены на выплату части гонорара от доходов «Уолл-стрит» в конце 2000-х и начале 2010-х. Диандра Люкер впоследствии признавалась, что на момент инициирования судебных разбирательств была не в курсе болезни экс-супруга: «Не думала, что это превратится в такой медиацирк. Не преследовала такую цель».
Дуглас излечился от рака, хотя и перенервничал в процессе. В 2013-м он счел нужным уточнить в интервью, что причиной болезни были не курение табака и злоупотребление алкоголем, а вирус папилломы человека (ВПЧ), который передается «во время куннилингуса». «И если вы его заполучили, то куннилингус также и лучшее лекарство от него», — иронизировал актер. Стоит ли добавлять, что пара, воспитывающая троих детей, помирилась и до сих пор являет собой один из самых крепких голливудских браков. Кэмерон Дуглас, выйдя на свободу досрочно в 2016-м, взялся за ум, выпустил мемуары «Долгий путь домой», женился и завел детей, сделав своего неугомонного отца счастливым дедом.
Звезда Майкла Дугласа взошла в 1980-е, но закатываться и не думает. На рубеже веков Дэвид Финчер и Стивен Содерберг затащили его в свои триллеры «Игра» (1997) и «Траффик» (2000), вместе с суперзвездой Гвинет Пэлтроу он сыграл в «Идеальном убийстве», вольном ремейке «Головокружения» Альфреда Хичкока, получил «Золотой глобус» за вклад в кинематограф и «Эмми» за роль Либераче в «За канделябрами» (а годом позже и «Глобус» за нее же) — работу, снова проделанную со Стивеном Содербергом и в экранном партнерстве с Мэттом Дэймоном.
Вернул Дугласа в поле зрения максимально широкой аудитории вирус Marvel Studios, которая с конца нулевых расширяла свою киновселенную и наконец выпустила в 2015 году «Человека-муравья». Там актер предстал в роли обаятельного физика Хэнка Пима, который приручил муравьев, но оставил былую славу и супергеройский костюм пылиться в лаборатории. В 2018-м поклонники увидели Дугласа в получившем два «Золотых глобуса» драмеди «Метод Комински» на Netflix, где он предстал в роли устаревшей голливудской звезды, которой только и осталось, что передавать мудрость молодому поколению.
К счастью, сам Дуглас, чей знаменитый отец ко всем прочим превратностям судьбы пережил авиакатастрофу и инсульт и ушел только в 103 года, на пенсию совершенно не торопится: недавно он надел парик Бенджамина Франклина в мини-сериале Apple TV+, а теперь готовится сыграть Рональда Рейгана в сериале «Рейган и Горбачев», где его партнером в роли Михаила Горбачева выступит звезда «Бесславных ублюдков» Кристоф Вальц.