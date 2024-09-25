Основной инстинкт Майкла Дугласа: актеру и продюсеру исполнилось 80 лет

Все четыре года трансляции он поглядывал на «Пролетая над гнездом кукушки» — права на роман выкупил Дуглас-старший и в 1971 передал их сыну, который прочитал книгу еще в колледже. «Это была американская классика XX века, и она мне очень понравилась. Я был хиппи, и это была психоделическая штука, все такое. Папа пытался превратить книгу в фильм, но у него не получилось». Так что он был серьезно настроен на экранизацию произведения Кена Кизи, задумывая даже самостоятельно воплотить Макмерфи и начав продюсировать эту затею вместе с Солом Заенцем, тогда тоже начинающим продюсером (это он позже снимет «Невыносимую легкость бытия» и «Властелина колец» 1978 года). Они пригласили чехословацкого режиссера Милоша Формана, что до них уже делал Кирк Дуглас в 1968-м, но тогда не срослось.