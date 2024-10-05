Основательница Wildberries показала фото свидетельства с новой фамилией

Супруги сейчас разводятся. По словам Владислава Бакальчука, сооснователя маркетплейса, его отстранили от управления бизнесом, а о решении об объединении с рекламной компанией Russ договорились без него. 20 сентября стало известно, что Wildberries и Russ получили последнее одобрение, требовавшееся им в рамках слияния — сделку по передаче компаний группы Russ в ООО «РВБ» согласовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).