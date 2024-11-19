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Основатель сети «Красное & Белое» ответил на вопрос, красное или белое

Основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников на вопрос корреспондента РБК о винных предпочтениях выбрал белые вина.

Источник: Unsplash

«Вечный вопрос. Особенно в нашей стране. Ну я, наверное, все-таки за белых больше, чем за красных», — сказал Студенников.

В интервью РБК Сергей Студенников также рассказал, что считает вино основным алкогольным трендом сегодня в России. «Российское вино с малым содержанием спирта плюс игристое. Все игристое в тренде: и импортное, и российское, и так далее», — сказал он. Он добавил, что «раньше российский потребитель отдавал предпочтение сладкому вину, потом были полусладкие, затем сухие с 14−16-процентным содержанием алкоголя. Сейчас это вино крепостью 12% и ниже. Потребитель стал продвинутый: 11% алкоголя — берем, если 16% и выше — нет, завтра с утра будет тяжеловато какие-то дела делать».