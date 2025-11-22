Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основатель Megaupload и Mega призвал распродавать доллары в пользу золота

Дотком призвал распродавать доллары из-за грядущего финансового краха США.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, призвал продавать доллары, поскольку США теряет привилегию управлять мировой резервной валютой, и переводить все сбережения в золото.

«Правительство США теряет привилегию управлять мировой резервной валютой. Это происходит быстрее, чем они готовы признать. Моё честное мнение: продавайте сейчас и храните всё, что у вас есть, в золоте до краха. Именно этим сейчас и занимаются крупные игроки. Вы не проиграете», — написал Дотком в соцсети Х.