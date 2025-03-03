Основатель Google посоветовал сотрудникам работать по 60 часов в неделю

Руководителям и собственникам бизнеса часто кажется, что их сотрудники недорабатывают и недостаточно увлечены идеями компании, а требование неоплачиваемых переработок встречается сплошь и рядом.
Тех, кто полагал, что подобные практики — удел в первую очередь небольших компаний с плохо налаженными процессами, на днях мог разочаровать сооснователь корпорации Google Сергей Брин, заявивший, что сотрудникам компании неплохо бы работать по 60 часов в неделю.
Брин отметил, что Google запросто может стать лидером в области искусственного интеллекта и обогнать конкурентов — но для этого всем сотрудникам нужно стараться сильнее. Подробностями речи основателя компании поделилась The New York Times.
По словам издания, Google пытается захватить часть рынка ИИ с 2022 года, когда запустилась первая версия ChatGPT, но пока это компании не удалось, а в эту среду Брин заявил, что выяснил, в чем кроется причина отставания.
«Я советую посещать офис как минимум каждый будний день», — обрадовал сотрудников Брин, прибавивший, что идеальная продуктивность каждого, кто занимается развитием Gemini, конкурента ChatGPT от Google, должна составлять 60 часов в неделю.
Официальная политика компании по возвращению сотрудников в офис после окончания пандемии требует от сотрудников приезжать минимум три раза в неделю, а остальное время можно работать удаленно.
Мистер Брин уверен, что если компания хочет создать AGI — Общий искусственный интеллект, или модель нейросети, которая работает как человеческий мозг — всем, кто в ней работает, нужно не лениться и поднажать. «У нас есть все, чтобы выиграть эту гонку, не хватает только турбоусилий», — поясняет Брин, прибавив, что все, кто работает над Gemini — лучшие программисты и ученые в стране.
В 2019 году Брин покинул пост генерального директора компании, но в 2022 вернулся и возглавил направление по разработке ИИ.
Больше 60 часов, по словам руководителя, работать все же не стоит — это может привести к выгоранию. Но проблема, на его взгляд, заключается в том, что многие работают меньше: «Многие ребята недорабатывают до 60 часов, а некоторые и вовсе выполняют только обязательный минимум (видимо, имеется в виде 40-часовая рабочая неделя) — такие сотрудники непроизводительны и деморализуют весь коллектив».
Тем временем в других частях света активно пробуют переход на четырехдневную рабочую неделю — вероятно, там не собираются создавать искусственный интеллект, но хотят хотя бы сохранить естественный.