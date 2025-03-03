Основатель Google посоветовал сотрудникам работать по 60 часов в неделю

Мистер Брин уверен, что если компания хочет создать AGI — Общий искусственный интеллект, или модель нейросети, которая работает как человеческий мозг — всем, кто в ней работает, нужно не лениться и поднажать. «У нас есть все, чтобы выиграть эту гонку, не хватает только турбоусилий», — поясняет Брин, прибавив, что все, кто работает над Gemini — лучшие программисты и ученые в стране.