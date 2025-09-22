Основатель элитной американской ЧВК Blackwater заявил о нулевых шансах Украины

— Думаю, это должно стать сигналом для Америки, что наше оружие там не так уж и хорошо себя проявляет. Они не пользуются особым спросом. Что-то может работать месяц-два, но потом российская система радиоэлектронной борьбы находит способ ее заглушить, навигацию, командный канал связи или что-то еще, — подытожил он.