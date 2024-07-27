Осьминоги помогут нам защититься от солнечных лучей

Кожу важно защищать от солнца, а летом — особенно. Но популярные солнцезащитные средства, хотя и помогают уберечь эпителий от ультрафиолетового излучения, вредны как для самой кожи, так и для водоемов, в которых вы купаетесь.
Ученые предлагают более натуральную и неожиданную замену защитным средствам от солнца: вещество из кожи осьминогов и кальмаров. Оно называется ксантоматин — о новинке рассказал сайт IFLScience.
Ксантоматин — это хромофор, который содержится в коже головоногих и некоторых членистоногих. Именно он позволяет осьминогам менять цвет и сливаться с морским дном. Это происходит за счет того, что ксантоматин поглощает световые волны одной длины и отражает волны другой — и именно это свойство позволяет сделать из него натуральное солнцезащитное средство.
Большинство средств, которые защищают от солнечных лучей, поглощают вредное ультрафиолетовое излучение. Этого эффекта достигают, добавляя в крема оксид цинка. Авторы исследования предлагают заменить его на на синтетическую версию ксантоматина и уверяют, что ни один осьминог в процессе не пострадает.
Безопасно ли это для моря?
Солнцезащитный крем смывается с кожи в воде, а еще его производство токсично — при большой концентрации эти отходы вредят морским обитателям. В частности, кораллы теряют цвет, а морские ежи перестают размножаться. Авторы исследования изучили влияние излишнего ксантоматина на морских обитателей и не нашли негативных эффектов.
А для человека?
Лейла Дерави, руководитель исследования, утверждает, что обычные солнцезащитные средства при частом нанесении вредят коже и даже могут вызвать отравление организма, а ксантоматин, напротив, содержит полезные антиоксиданты и не вызывает аллергических реакций. Впрочем, вещество нужно более тщательно исследовать, признают ученые.
Это вещество лучше защищает?
Сам по себе ксантоматин не слишком активно поглощает ультрафиолетовое излучение, но, если смешать его с оксидом цинка, он существенно повышает защиту от УФ-лучей типа А, который вызывает старение кожи. Оксид цинка же в первую очередь защищает от УФ-лучей типа Б, и, если смешать два активных вещества, это даст более эффективную защиту от солнца.
Но, главное, что радует ученых — это еще одно подтверждение тому, что новые знания о природе помогают нам заботиться как о ней, так и о себе.
А чем именно опасен загар, рассказываем в отдельном материале.
Георгий Мазуркевич