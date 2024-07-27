Осьминоги помогут нам защититься от солнечных лучей

Сам по себе ксантоматин не слишком активно поглощает ультрафиолетовое излучение, но, если смешать его с оксидом цинка, он существенно повышает защиту от УФ-лучей типа А, который вызывает старение кожи. Оксид цинка же в первую очередь защищает от УФ-лучей типа Б, и, если смешать два активных вещества, это даст более эффективную защиту от солнца.