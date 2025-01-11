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Осьминог «вцепился» в мужчину-модель, снимавшего видео у пляжа

Это произошло на Сейшельских островах.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Федерико Кола, итальянская модель, отдыхавший на Сейшельских островах, нашел себе друга осьминога, когда снимал видео на берегу пляжа, — пишет New York Post.

Сообщается, что осьминог, увидев итальянца, быстро подплыл и обхватил щупальцами его ногу. Несмотря на все попытки Колы освободиться, моллюск не хотел разжимать свои крепкие объятия. Однако мужчина не стал отчаиваться, он немного поиграл с осьминогом, а после выставил видеоролик в соцсети.

«Какой волшебный сюрприз — впервые в этом году я нашел свою любовь (на самом деле, она нашла меня), ха-ха», — подписал видео, который понравился почти миллиону пользователей, Федерико Кола.

Под постом в соцсетях многие зрители пошутили, что между осьминогом и Колой возникло взаимное влечение. Однако некоторые люди были просто поражены смелостью модели: «Я думаю, что умер бы от сердечного приступа!», — гласит один из комментариев.

Позднее группа морских биологов изучила видео и объяснила необычное поведение осьминога. Эксперты предполагают, что моллюск вероятно был очень стар, поэтому по ошибке принял мужчину за нечто иное.

Ранее рассказывали, что в Московском зоопарке появился гигантский осьминог.