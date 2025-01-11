Осьминог «вцепился» в мужчину-модель, снимавшего видео у пляжа

Сообщается, что осьминог, увидев итальянца, быстро подплыл и обхватил щупальцами его ногу. Несмотря на все попытки Колы освободиться, моллюск не хотел разжимать свои крепкие объятия. Однако мужчина не стал отчаиваться, он немного поиграл с осьминогом, а после выставил видеоролик в соцсети.