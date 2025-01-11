Осьминог «вцепился» в мужчину-модель, снимавшего видео у пляжа

Федерико Кола, итальянская модель, отдыхавший на Сейшельских островах, нашел себе друга осьминога, когда снимал видео на берегу пляжа, — пишет New York Post.
Сообщается, что осьминог, увидев итальянца, быстро подплыл и обхватил щупальцами его ногу. Несмотря на все попытки Колы освободиться, моллюск не хотел разжимать свои крепкие объятия. Однако мужчина не стал отчаиваться, он немного поиграл с осьминогом, а после выставил видеоролик в соцсети.
«Какой волшебный сюрприз — впервые в этом году я нашел свою любовь (на самом деле, она нашла меня), ха-ха», — подписал видео, который понравился почти миллиону пользователей, Федерико Кола.
Под постом в соцсетях многие зрители пошутили, что между осьминогом и Колой возникло взаимное влечение. Однако некоторые люди были просто поражены смелостью модели: «Я думаю, что умер бы от сердечного приступа!», — гласит один из комментариев.
Позднее группа морских биологов изучила видео и объяснила необычное поведение осьминога. Эксперты предполагают, что моллюск вероятно был очень стар, поэтому по ошибке принял мужчину за нечто иное.
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