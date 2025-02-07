Осиротевший волчонок подружился с щенком из приюта

Чтобы помочь Аморе справиться с потерей, специалисты нашли «уникальное решение» — они обратились в приют Канзасского общества защиты животных с просьбой подарить щенка. Общество согласилось передать зоопарку песика по кличке Слинки, который чувствовал себя «грустным и одиноким» после того, как его сестру приютили.