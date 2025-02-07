Осиротевший волчонок подружился с щенком из приюта

В зоопарке округа Седжуик (Канзас, США) приютили осиротевшего гривистого волчонка. Чтобы детеныш получил необходимые для выживания навыки, его познакомили с щенком из приюта. Животные быстро нашли общий язык и теперь являются настоящими друзьями, — пишет People.
Сообщается, что волчонок по кличке Амора осиротел вскоре после рождения. И хотя гривастые волки от природы ведут одиночный образ жизни, в зоопарке заявили, что молодые щенки нуждаются в «дружеском общении» для правильного развития.
«Без матери или брата ей сложно научиться естественному поведению, которое ей понадобится, чтобы стать гривастой волчицей», — пояснили сотрудники.
Чтобы помочь Аморе справиться с потерей, специалисты нашли «уникальное решение» — они обратились в приют Канзасского общества защиты животных с просьбой подарить щенка. Общество согласилось передать зоопарку песика по кличке Слинки, который чувствовал себя «грустным и одиноким» после того, как его сестру приютили.
Известно, что животные быстро нашли общий язык. Сотрудники зоопарка поделились, что Слинки помогает Аморе вырасти настоящей волчицей.
Амора и Слинки будут расти вместе, пока волчонок не повзрослеет. Потом взрослую волчицу поселят с другими гривистыми волками, а Слинки заберет к себе домой один из сотрудников зоопарка.
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