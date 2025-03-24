Ощущение безопасности. Сексолог раскрыла пользу партнерских родов

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что партнерские роды — это очень хорошо. Так, женщина во время родов беззащитна, и наличие человека, который сохраняет адекватность, может поговорить с врачом, что-то попросить, очень полезно. Роженица благодаря этому сразу начинает чувствовать себя в безопасности.
Особенно это касается случаев, когда партнер ходил с женщиной на занятия перед родами. Мужчина сможет сделать будущей маме массаж поясницы, подержать за руки, когда она прыгает на мячике или сидит.
Кроме того, партнерские роды улучшают отношения пары. Они укрепляют и будущие чувства к ребенку. По словам сексолога, мужчина, который проходит вместе с женщиной через этот сложный процесс, видит, как все происходит, начинает больше ее ценить. И понимать, что дети даются не просто так.
Ранее ведущая Роза Сябитова в беседе с радиостанцией заявила, что «роженица должна рожать одна». По ее мнению, присутствие мужчин во время физиологического процесса «странновато».
По данным замминистра здравоохранения Московской области Максима Забелина, в перинатальных центрах и родильных домах Подмосковья порядка 32% женщин выбрали партнерские роды (более 3,1 тысячи жительниц региона).
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