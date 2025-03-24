Ощущение безопасности. Сексолог раскрыла пользу партнерских родов

Кроме того, партнерские роды улучшают отношения пары. Они укрепляют и будущие чувства к ребенку. По словам сексолога, мужчина, который проходит вместе с женщиной через этот сложный процесс, видит, как все происходит, начинает больше ее ценить. И понимать, что дети даются не просто так.