Житель Индии взял заложников школы, чтобы доказать свое существование

Бабурам Бхил — 40-летний житель села Митора в индийском штате Раджастан, оказался в необычной ситуации. Ошибочно выданное свидетельство о его смерти поставило его на грань отчаяния, чтобы доказать, что он жив.
Поначалу он попытался решить проблему цивилизованным образом, обращаясь к старейшинам деревни и государственным властям, но безуспешно. Время шло, и угроза конфискации его имущества после официального признания его мертвым становилась все реальнее. В попытке доказать свое существование, Бабурам предпринял радикальные меры, решив стать преступником, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, сообщает Oddity Сentral.
19 июля он серьезно ранил двух учителей местной школы, а также одного из родителей. Согласно отчету полиции, Бабурам Бхил также взял в заложники нескольких студентов и учителей, пока не прибыли правоохранительные органы и не арестовали его.
На допросе он рассказал, как его ошибочно признали мертвым, а попытки аннулировать свидетельство о смерти не увенчались успехом. Он считал, что арест за серьезное преступление заставит правоохранительные органы зафиксировать факт его существования.
Бабурам Бхил был арестован за свои преступления, но его план может сработать, поскольку полиция объявила о расследовании его заявлений.
Этот случай оказался далеко не единичным в индийском обществе. К примеру, в ноябре прошлого года Vio News рассказало о 70-летнем мужчине, который вынужденно разгуливал по Агре с плакатом, гласившим «Я жив», после того как ему также выдали ошибочное свидетельство о смерти.
Одни хотят доказать полиции и государству, что они живы, а другие звонят в полицию, чтобы избежать свидания.
Нина Лютикова