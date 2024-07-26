Житель Индии взял заложников школы, чтобы доказать свое существование

Этот случай оказался далеко не единичным в индийском обществе. К примеру, в ноябре прошлого года Vio News рассказало о 70-летнем мужчине, который вынужденно разгуливал по Агре с плакатом, гласившим «Я жив», после того как ему также выдали ошибочное свидетельство о смерти.