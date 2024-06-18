Из-за каких ошибок в загранпаспорте россиян могут не пустить за границу

Определенные неточности в удостоверении личности часто становятся фатальными.
Все чаще возникают трудности при выезде за границу из-за ошибок в личных данных и машиночитаемой зоне документа, об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграмм-канале (1). Данная проблема не носит массовый характер.
Основной проблемой стало некорректное написание буквы «ё» в имени и фамилии. Если личные данные туриста из РФ содержат эту букву, но она была заменена на «е» в российских документах, то и в загранпаспорте должна указываться эта же буква.
Очень важно проверять данные после получения паспорта: только так туристы отправиться в путешествие и избежать проблем на границе. Если ошибка все-таки обнаружена, то гражданин России вправе обратиться в подразделение по вопросам миграции для ее устранения. Новый паспорт будет выдан в кратчайшие сроки без оплаты госпошлины.
С конца 2023 года возникли первые случае с аннулированием паспортов на границе. Это произошло после вступления в силу поправок в закон о порядке въезда и выезда за границу. Согласно новым правилам, сотрудники пограничной службы теперь имеют право изъять документ на месте в случае его признания недействительным, без проведения дополнительной экспертизы.
Список источников:
1. Телеграмм-канал официального представителя МВД России Ирины Волк.
Автор: Елизавета Чеботарева