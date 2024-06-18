Из-за каких ошибок в загранпаспорте россиян могут не пустить за границу

Очень важно проверять данные после получения паспорта: только так туристы отправиться в путешествие и избежать проблем на границе. Если ошибка все-таки обнаружена, то гражданин России вправе обратиться в подразделение по вопросам миграции для ее устранения. Новый паспорт будет выдан в кратчайшие сроки без оплаты госпошлины.