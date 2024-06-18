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Из-за каких ошибок в загранпаспорте россиян могут не пустить за границу

Определенные неточности в удостоверении личности часто становятся фатальными. Рассказываем, как избежать опечаток и неправильного оформления документов, чтобы ваш заграничный отдых не сорвался.

В загранпаспортах обнаружили ошибки.
Источник: Freepik

Определенные неточности в удостоверении личности часто становятся фатальными.

Все чаще возникают трудности при выезде за границу из-за ошибок в личных данных и машиночитаемой зоне документа, об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграмм-канале (1). Данная проблема не носит массовый характер.

Основной проблемой стало некорректное написание буквы «ё» в имени и фамилии. Если личные данные туриста из РФ содержат эту букву, но она была заменена на «‎е»‎ в российских документах, то и в загранпаспорте должна указываться эта же буква.

Новость

Очень важно проверять данные после получения паспорта: только так туристы отправиться в путешествие и избежать проблем на границе. Если ошибка все-таки обнаружена, то гражданин России вправе обратиться в подразделение по вопросам миграции для ее устранения. Новый паспорт будет выдан в кратчайшие сроки без оплаты госпошлины.

С конца 2023 года возникли первые случае с аннулированием паспортов на границе. Это произошло после вступления в силу поправок в закон о порядке въезда и выезда за границу. Согласно новым правилам, сотрудники пограничной службы теперь имеют право изъять документ на месте в случае его признания недействительным, без проведения дополнительной экспертизы.

Список источников:

1. Телеграмм-канал официального представителя МВД России Ирины Волк.

Автор: Елизавета Чеботарева