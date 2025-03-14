Ошибка выжившего: ловушка восприятия успеха

Исследователи заметили, что кошки, которых принесли в ветеринарную клинику, выжившие после падения с пятого этажа и ниже, имеют больше повреждений, чем те, кто выжил после падения с более высокой точки. Ученые выдвинули гипотезу: на высоте эти животные успевают расслабить свое тело и принять наилучшую позицию для приземления, что уменьшает число травм. Это опровергли лишь в 1990-х годах: было отмечено, что статистика в основе исследования искажена, так как в ней учитывали только тех кошек, которые выжили после падения, — других в ветклиники попросту не приносили (2).