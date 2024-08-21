«Ошеломляющее открытие». Учёные проверили ткань Туринской плащаницы

Наиболее известное исследование было проведено в 1988 году. Тогда международная команда учёных проанализировала небольшой фрагмент плащаницы с помощью метода радиоуглеродного датирования и пришла к выводу, что ткань, по всей видимости, была изготовлена между 1260 и 1390 годами нашей эры. То есть в Средние века, а не 2 тыс. лет назад, когда жил Иисус.