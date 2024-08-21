«Ошеломляющее открытие». Учёные проверили ткань Туринской плащаницы

Итальянские учёные провели новое исследование Туринской плащаницы — знаменитой реликвии, почитаемой Католической и Православной церквями. В этот раз был применён современный метод анализа, позволяющий более точно определить возраст ткани. Об этом пишет Daily Mail, называя сделанное открытие «ошеломляющим»: полученный результат приближает экспертов к признанию подлинности плащаницы, которая долгое время остаётся предметом научных споров.
Подделка или подлинный артефакт?
Погребальный саван, в который, согласно Священному Писанию, после распятия был завёрнут Иисус Христос, впервые выставили на всеобщее обозрение в середине XIV века. На лицевой и оборотной стороне льняного полотна запечатлено едва различимое коричневатое изображение бородатого мужчины спереди и сзади. По мнению верующих, это нерукотворные отпечатки снятого с креста тела Спасителя. На изображении остались следы, которые соответствуют ранам Иисуса, полученным при Его истязании и распятии.
В настоящее время реликвия хранится в соборе Святого Иоанна Крестителя в итальянском Турине, поэтому называется Туринской плащаницей. Она перенесла четыре пожара, но на ткани по-прежнему сохраняется тёмно-коричневый отпечаток.
Учёные всегда проявляли интерес к этому полотну, но Ватикан разрешил проведение научных исследований лишь во второй половине XX века. С 1980-х годов было опубликовано более 170 научных работ, посвящённых изучению плащаницы. Мнения разделились: кто-то считает, что это искусная подделка, кто-то признаёт подлинность артефакта.
Наиболее известное исследование было проведено в 1988 году. Тогда международная команда учёных проанализировала небольшой фрагмент плащаницы с помощью метода радиоуглеродного датирования и пришла к выводу, что ткань, по всей видимости, была изготовлена между 1260 и 1390 годами нашей эры. То есть в Средние века, а не 2 тыс. лет назад, когда жил Иисус.
После этого скептики решили, что вопрос закрыт. Однако наука на месте не стоит — появляются новые методы исследований, в том числе связанных с датировкой. Один из них — метод широкоугольного рассеяния рентгеновских лучей (WAXS) — и применили учёные из Института кристаллографии Национального исследовательского совета Италии.
Узнали, в каких условиях хранилась реликвия
Этот метод позволяет измерить естественное старение льняной целлюлозы и вычислить время, прошедшее с момента изготовления материала. Целлюлоза состоит из длинных цепочек молекул сахара, которые со временем распадаются — по ним и можно определить, как долго прослужила ткань.
Итальянские учёные взяли восемь небольших образцов ткани с Туринской плащаницы и подвергли их рентгеновскому облучению, чтобы выявить мельчайшие детали структуры полотна. Так они выяснили, что артефакт появился во времена жизни Иисуса Христа, около 2 тыс. лет назад.
В ходе исследования эксперты сравнили степень разрушения целлюлозы с другими древними тканями, о которых было достоверно известно, что они изготовлены в Израиле в I веке нашей эры. Результаты оказались очень схожими. А вот с образцами тканей
«Полученные данные полностью совместимы с аналогичными измерениями образца льняного полотна, датируемого, согласно историческим записям, 55−74 годами нашей эры, и найденного в древней израильской крепости Масада», — сказано в опубликованном исследовании.
Кроме того, учёные определили, в каких условиях находилась плащаница до того, как была представлена широкой публике в середине XIV века. Анализ показал, что на протяжении 13 столетий материал хранился, по всей видимости, при средней температуре 22,5 ℃ и относительной влажности 55%. Если бы условия были другими, то процесс старения выглядел бы иначе, отмечают исследователи.
На ткани находили кровь
Как же объяснить, что результаты исследования 1988 года не подтвердились? Ведь применённый тогда метод радиоуглеродного датирования хорошо себя зарекомендовал.
Либерато Де Каро из Института кристаллографии, ведущий автор последнего исследования, предполагает, что результаты конца 1980-х могли быть искажены из-за загрязнений образцов, что естественно для старых тканей. Новый же метод позволяет более точно определить возраст артефакта.
Daily Mail напоминает ещё об одном исследовании, проведённом в 2017 году. Тогда другая группа экспертов из того же института объявила, что нашла на Туринской плащанице следы крови. В их составе были обнаружены креатинин и ферритин — вещества, которые выявляются у людей, перенесших насилие с нанесением травм и побоев.