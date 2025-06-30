Осенью в России ожидается резкий рост цен на авиабилеты

В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она рассказала, что любые дополнительные финансовые обязательства компаний отразятся на конечной стоимости билетов для пассажиров. Экономист подчеркнула, что в цену войдет доля затрат, связанных с обновлением аэропортовой инфраструктуры. Сейчас в РФ работают 225 аэропортов. К 2030 году их число планируют увеличить до 242. При этом более половины отечественных авиаузлов нуждаются в реконструкции, капитальном ремонте или новом строительстве.
Для решения таких задач в соответствии с федеральной программой «Развитие опорной сети аэродромов» до 2030 года запланировали модернизацию инфраструктуры не менее чем в 75 аэропортах, выделили около 250 млрд рублей. Активно привлекаются инвестиции и частного сектора.
Согласно предварительному прогнозу, средняя тарифная нагрузка на одного пассажира при соответствующем государственном софинансировании может составить около 150 рублей. На первый взгляд это небольшая сумма. Тем не менее повышение стоимости авиабилетов представляется неизбежным, учитывая непрерывный рост расходов авиакомпаний на поддержание авиапарка.
Напомним, ранее в Госдуме предложили обязать авиакомпании информировать о задержке рейсов через SMS.