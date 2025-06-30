Осенью в России ожидается резкий рост цен на авиабилеты

В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она рассказала, что любые дополнительные финансовые обязательства компаний отразятся на конечной стоимости билетов для пассажиров. Экономист подчеркнула, что в цену войдет доля затрат, связанных с обновлением аэропортовой инфраструктуры. Сейчас в РФ работают 225 аэропортов. К 2030 году их число планируют увеличить до 242. При этом более половины отечественных авиаузлов нуждаются в реконструкции, капитальном ремонте или новом строительстве.