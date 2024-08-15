Осенний стон: как смириться с уходом лета

Некоторые люди слишком буквально воспринимают слова о том, что лето — это маленькая жизнь, и на стыке сезонов начинают хандрить. Чаще всего это происходит потому, что россияне традиционно связывают с периодом отпусков и каникул свои главные надежды. Неслучайно люди, например, худеют именно к лету, чтобы выглядеть особенно хорошо. Но не всегда планы осуществляются, а мечты сбываются. Психиатр Алексей Вилков советует принять тот факт, что, несмотря на разочарования, жизнь продолжается, и в любом времени года есть свои плюсы.