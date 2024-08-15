Осенний стон: как смириться с уходом лета

Россияне традиционно возлагают на лето большие надежды, а когда сезон отпусков подходит к концу, то некоторые испытывают разочарование, даже если что-то удалось. Можно ли преодолеть осеннюю хандру, на какие хронические болезни обратить внимание перед началом межсезонья и как сменить уход за лицом, чтобы не пострадала внешность — в материале «Известий».
Ревизия болезней
Терапевт поликлиники НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Ксения Федорова предостерегает: в осенний период обостряются хронические заболевания, например язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Также активизируются ОРВИ, а на их фоне, особенно при повышенной температуре, могут обостриться такие недуги, как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, кардиологическая патология.
— Каждый человек знает свои слабые места — у кого-то это желудок, у других давление, у кого-то легкие. При смене сезона прежде всего стоит собрать индивидуальную аптечку, чтобы быстро среагировать при обострении патологии, например при артериальной гипертензии, — подсказывает Ксения Федорова.
Терапевт советует после консультации со своим врачом пропить курс определенных препаратов для профилактики обострения болезни.
Особое внимание следует уделить питанию. В самом начале осени рацион практически не отличается от летнего, изобилует фруктами и овощами. Но затем в продуктах падает содержание витаминов и минералов.
— Соответственно, употребляя такой же объем пищи, что и летом, мы получаем меньше полезных веществ. В этой связи будет не лишним добавить в рацион витамины группы В и магний, чтобы легче переживать усталость, — разъясняет Ксения Федорова. — Витамин С и цинк защитят от простудных заболеваний. Важен прием витамина D, так как его синтез в организме снижается на фоне меньшего воздействия солнечных лучей.
Но даже если человек укрепил летом иммунитет, регулярно принимает витамины и может похвастаться полноценным сном, простыть осенью проще простого. Дело в том, что люди по инерции продолжают одеваться как летом, даже когда ночи становятся холодными, а на улице идут дожди. По рекомендации терапевта, осенняя одежда должна быть теплой, но дышащей. Вспотеть в ветреную, промозглую погоду еще хуже, чем замерзнуть. Лучший вариант — многослойный комплект, тем более что такой стиль сейчас в тренде.
— Мы должны быть благодарны осени и весне за то, что они дают нашему организму время для срабатывания механизмов адаптации перед холодным или жарким сезоном, — комментирует Ксения Федорова. — Например, если вы едете отдыхать зимой в жаркий климат, в так называемое путешествие «из зимы в лето», то половина отпуска тратится на акклиматизацию. А переходные периоды помогают пройти эту адаптацию намного более мягко.
Сохранить красоту осенью
Внешность тоже реагирует на смену времени года. Врач-дерматовенеролог поликлиники НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, дерматолог Анжелика Блинкова отмечает, что с началом осени в коже происходят изменения, которые в том числе связаны с активным воздействием солнца в летний период.
— Могут появляться пигментные пятна, кожа становится более чувствительной и сухой. Соответственно, в этот период нужно менять уход, хотя в начале осени независимо от типа кожи всё-таки еще не стоит пренебрегать использованием солнцезащитных средств, — говорит Анжелика Блинкова.
Дерматовенеролог советует заменить более легкие текстуры уходовых средств на кремы, которые содержат гиалуроновую кислоту и достаточное количество увлажняющих компонентов. Или в первое время добавить такие средства к обычным летним.
— Хорошо использовать мягкие домашние пилинги, чтобы справиться с сухостью и пигментными пятнами. А если возникли серьезные изменения, то их можно исправить с помощью косметологических процедур, — говорит эксперт.
С точки зрения врача, особого подхода требует кожа, которая изначально склонна к сухости и дерматитам. Для этого есть специальные средства по уходу — это эмоленты, которые содержат достаточное количество дополнительных элементов для питания, увлажнения и восстановления кожи.
— А когда наступит более холодный осенний период, то не пренебрегайте такими средствами защиты, как обычные перчатки, — советует эксперт. — Они помогут избежать обветривания и пересушивания кожи рук, особенно в тех случаях, если вы склонны к таким заболеваниям, как атопический дерматит, экзема, контактный дерматит.
Разгоняем тоску
Некоторые люди слишком буквально воспринимают слова о том, что лето — это маленькая жизнь, и на стыке сезонов начинают хандрить. Чаще всего это происходит потому, что россияне традиционно связывают с периодом отпусков и каникул свои главные надежды. Неслучайно люди, например, худеют именно к лету, чтобы выглядеть особенно хорошо. Но не всегда планы осуществляются, а мечты сбываются. Психиатр Алексей Вилков советует принять тот факт, что, несмотря на разочарования, жизнь продолжается, и в любом времени года есть свои плюсы.
— Ничего страшного не произошло, если какие-то намерения не удалось реализовать. Необходимо обобщить полученный опыт и скорректировать свои планы, если они по-прежнему актуальны, — ободряет эксперт. — Либо создать новый план уже с учетом нового сезона и следовать ему методично, поступательно, не спеша, потому что любые положительные изменения требуют времени и реализуются постепенно.
По словам Вилкова, смена лета на осень действительно приводит к депрессивным переживаниям или усилению тревоги. Поэтому важно активизировать обычные способы расслабления и снятия стресса, которые доступны в любое время. В их числе — приятное общение, прогулки на природе, медитация, йога, техники расслабления, массаж. Словом, всё то, что дарит положительные эмоции и вызывает расслабление. Но это никак не связано с вредными привычками.
— Когда после лета некоторые люди испытывают осеннюю хандру в связи с уменьшением светового дня и дождливой погодой, им хочется себя порадовать легкодоступными средствами для поднятия эндорфинов в крови. Например, алкоголем и сладкой высокоуглеводной пищей. Это чревато негативными последствиями, — предостерегает Ксения Федорова.
Пользу принесут оздоравливающие прогулки по лесу со сбором красивой листвы, кардиотренировки в зале, плавание или танцы. Психолог, системный терапевт Екатерина Тишкина советует воспринимать осенний сезон как новую главу жизни, когда хорошо подумать о повышении квалификации или дополнительном обучении, попробовать, например, рисовать, записаться на вокал или купить абонемент в спортзал.
— Во многих культурах осень — это начало года, точно так же, как и новый учебный год стартует в сентябре. Используйте этот сезон, чтобы поставить перед собой новые цели и начать новые проекты. Заведите дневник, куда будете записывать свои мысли и мечты, — говорит психолог.
С приходом осени людей может примирить особое настроение, которое создает запах свежесобранных яблок, уютные вечера с книгой под пледом, яркие краски листьев, подчеркивает эксперт.
Терапевт Ксения Федорова советует не забывать о полноценном сне — не менее восьми часов. Качественный ночной отдых поможет повысить иммунитет.
— Чтобы лечь спать пораньше и хорошо выспаться, откажитесь от гаджетов хотя бы за час до сна, почитайте хорошую книгу, которую давно хотели прочесть, заварите ароматный чай с добавлением мяты или мелиссы, — говорит терапевт.
Для лучшего засыпания врач советует нанести на ватный диск натуральные эфирные масла (лаванды, апельсина или жасмина) и положить на прикроватную тумбочку. Хороший эффект также дает ароматная расслабляющая ванна перед сном.