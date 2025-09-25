Популярные темы
1 октября стартует осенний призыв: что нужно знать

1 октября в России начинается осенний призыв на военную службу. Причем в этот раз решение о призыве будет действовать в течение года. Кого будут отправлять в армию, где будут служить призывники, что будет за неявку в военкомате — ответы на эти и другие вопросы подготовил ВФокусе Mail.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

Сроки осеннего призыва

Призыв продлится три месяца, до 31 декабря 2025 года. Исключение составят отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к ним. Там призывать на службу будут с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями этих территорий, рассказал на брифинге 22 сентября замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Сколько будут служить призывники

Срок военной службы не изменится, он составит 12 месяцев. Отправлять призывников со сборных пунктов начнут с 15 октября 2025 года.

Куда будут направлять призывников

Цимлянский заверил, что призыв, как и раньше, проводится в плановом порядке и не связан с СВО.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут», — сказал вице-адмирал.

Не менее трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части. Там они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После обучения призывников направят в войска, пояснил Цимлянский.

Как будут приходить повестки и что будет, если не явиться в военкомат

Осенний призыв проведут с помощью государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета». По сути, это база данных граждан РФ, подлежащих воинскому учету. Она позволяет военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии, рассказал Цимлянский.

Это позволит призывным комиссиям при наличии достаточных сведений в государственной информационной системе отдельные виды отсрочек предоставлять без личной явки призывников.

Им будут присылать электронные повестки. Информация об их отправлении будут вносить в общедоступный реестр врученных повесток.

По слова Цимлянского, в случае неявки без уважительной причины через 20 календарных дней к призывнику, согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», применяются «временные ограничительные меры» для того, чтобы он явился.

Как поясняет RTVI со ссылкой на закон «О воинской обязанности и военной службе», со дня размещения повестки в едином реестре призывникам запрещается выезд из России. Если мужчина не явится в военкомат в течение 20 дней, он не сможет регистрироваться в качестве самозанятого и ИП, регистрировать права на недвижимость и транспорт, водить машину, брать кредиты и займы.

К призывникам могут применить дополнительные временные меры при отказе явиться по повестке. Так, могут приостановить выплаты, льготы, меры поддержки и прочее.

Временные ограничения отменяются автоматически в день формирования в реестре воинского учета сведений о явке призывника по повестке или о подтверждении уважительных причин неявки.

К ним относятся:

  • заболевание и увечье, связанные с утратой трудоспособности;
  • тяжелое состояние здоровья отца, матери или усыновителя, жены, мужа, сына, дочери, родного брата или сестры, дедушки, бабушки;
  • необходимость участия в похоронах близкого родственника;
  • препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например стихийное бедствие);
  • другие причины, которые призывная комиссия, комиссия по первоначальной постановке на воинский учет или суд сочтут уважительными.

Все эти причины нужно подтверждать документально.

Уведомления об отправке электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер человеку пришлют в личный кабинет на портале госуслуг.

При этом от обычных, напечатанных, повесток в стране не отказались. Они по-прежнему юридически значимы.

Сколько действует решение о призыве

Цимлянский рассказал, что теперь это решение действительно в течение одного года со дня его принятия. Иными словами, если призывника по каким-то причинам не отправили в армию в текущем призыве, то его отправят туда во время следующей призывной кампании.

Как сообщает ТАСС, соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Госдумы. На рассмотрение палаты парламента документ 22 июля 2025 года внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Согласно новым правилам, в течение всего календарного года будут проходить медосмотры, психологические отборы и заседания призывной комиссии. При этом фактическая отправка призывников на службу будет проходить дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Авторы документа также предлагают установить особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий. Так, жителей сельской местности, занятых в полевых работах, будут отправлять на службу с 15 октября по 31 декабря, педагогических работнико образовательных организаций — с 1 мая по 15 июля, а жителей отдельных районов Крайнего Севера — 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Предполагается, что нововведения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».

Когда отправят домой

Все военнослужащие, отслужившие по призыву, будут своевременно уволены и направлены домой, подчеркнул Цимлянский.

Ранее военный эксперт подробно рассказывал об особенностях круглогодичного призыва.