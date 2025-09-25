1 октября стартует осенний призыв: что нужно знать

1 октября в России начинается осенний призыв на военную службу. Причем в этот раз решение о призыве будет действовать в течение года. Кого будут отправлять в армию, где будут служить призывники, что будет за неявку в военкомате — ответы на эти и другие вопросы подготовил ВФокусе Mail.