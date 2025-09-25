1 октября стартует осенний призыв: что нужно знать

Сроки осеннего призыва
Призыв продлится три месяца, до 31 декабря 2025 года. Исключение составят отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к ним. Там призывать на службу будут с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями этих территорий, рассказал на брифинге 22 сентября замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Сколько будут служить призывники
Срок военной службы не изменится, он составит 12 месяцев. Отправлять призывников со сборных пунктов начнут с 15 октября 2025 года.
Куда будут направлять призывников
Цимлянский заверил, что призыв, как и раньше, проводится в плановом порядке и не связан с СВО.
«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут», — сказал вице-адмирал.
Не менее трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части. Там они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После обучения призывников направят в войска, пояснил Цимлянский.
Как будут приходить повестки и что будет, если не явиться в военкомат
Осенний призыв проведут с помощью государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета». По сути, это база данных граждан РФ, подлежащих воинскому учету. Она позволяет военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии, рассказал Цимлянский.
Это позволит призывным комиссиям при наличии достаточных сведений в государственной информационной системе отдельные виды отсрочек предоставлять без личной явки призывников.
Им будут присылать электронные повестки. Информация об их отправлении будут вносить в общедоступный реестр врученных повесток.
По слова Цимлянского, в случае неявки без уважительной причины через 20 календарных дней к призывнику, согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», применяются «временные ограничительные меры» для того, чтобы он явился.
Как поясняет RTVI со ссылкой на закон «О воинской обязанности и военной службе», со дня размещения повестки в едином реестре призывникам запрещается выезд из России. Если мужчина не явится в военкомат в течение 20 дней, он не сможет регистрироваться в качестве самозанятого и ИП, регистрировать права на недвижимость и транспорт, водить машину, брать кредиты и займы.
Временные ограничения отменяются автоматически в день формирования в реестре воинского учета сведений о явке призывника по повестке или о подтверждении уважительных причин неявки.
К ним относятся:
- заболевание и увечье, связанные с утратой трудоспособности;
- тяжелое состояние здоровья отца, матери или усыновителя, жены, мужа, сына, дочери, родного брата или сестры, дедушки, бабушки;
- необходимость участия в похоронах близкого родственника;
- препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например стихийное бедствие);
- другие причины, которые призывная комиссия, комиссия по первоначальной постановке на воинский учет или суд сочтут уважительными.
Все эти причины нужно подтверждать документально.
Уведомления об отправке электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер человеку пришлют в личный кабинет на портале госуслуг.
При этом от обычных, напечатанных, повесток в стране не отказались. Они по-прежнему юридически значимы.
Сколько действует решение о призыве
Цимлянский рассказал, что теперь это решение действительно в течение одного года со дня его принятия. Иными словами, если призывника по каким-то причинам не отправили в армию в текущем призыве, то его отправят туда во время следующей призывной кампании.
Согласно новым правилам, в течение всего календарного года будут проходить медосмотры, психологические отборы и заседания призывной комиссии. При этом фактическая отправка призывников на службу будет проходить дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Авторы документа также предлагают установить особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий. Так, жителей сельской местности, занятых в полевых работах, будут отправлять на службу с 15 октября по 31 декабря, педагогических работнико образовательных организаций — с 1 мая по 15 июля, а жителей отдельных районов Крайнего Севера — 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.
Предполагается, что нововведения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».
Когда отправят домой
Все военнослужащие, отслужившие по призыву, будут своевременно уволены и направлены домой, подчеркнул Цимлянский.
Ранее военный эксперт подробно рассказывал об особенностях круглогодичного призыва.