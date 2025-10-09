Осенний побег: куда едут россияне отдыхать на ноябрьские праздники в 2025 году

На короткие дистанции
В эти ноябрьские праздники 2025 года, со 2 по 4 ноября, многие россияне хотят сменить обстановку. Согласно данным АТОР, спрос на путешествия по России вырос на 20−30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом большинство туристов предпочитают не удаляться от дома более чем на 500 километров. Основной тренд сезона — образовательный отдых для семей с детьми. Популярностью пользуются туры по Золотому кольцу: трехдневная поездка в Сергиев Посад или Суздаль с проживанием в стилизованных усадьбах и мастер-классами по росписи матрешек обойдется семье в 15−20 тысяч рублей.
Абсолютными лидерами по бронированиям стали Москва и Санкт-Петербург. Средняя стоимость ночи в отеле на двоих здесь обойдется 5−10 тысяч рублей. Популярностью также пользуется формат «внутригородского туризма». Около 8% бронирований пришлось на Подмосковье и Ленинградскую область. Туристов привлекают специализированные предложения — от выставок в Коломне до экологических туров по озерам Карелии с ценами на экскурсии от 2 тысяч рублей с человека.
Особняком в рейтинге популярности стоит Казань, которую эксперты называют «третьим хитом» сезона. Ночной переезд из Москвы на поезде обойдется в 3000 рублей. Трех дней хватит, чтобы посмотреть и Кремль, и улицу Баумана, и поучаствовать в гастрономическом туре с дегустацией чак-чака (от 800 рублей).
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал ВФокусе Mail, что россияне делают ставку на короткие маршруты с низкой транспортной нагрузкой, так как в ноябре погода капризная, а бюджет и время сильно ограничены.
По данным РСТ, Белоруссия также уверенно входит в число самых популярных направлений на ноябрьские праздники. Как поясняют эксперты, этот выбор обусловлен транспортной доступностью — комфортабельные поезда «Ласточка» доставляют туристов из Москвы в Минск всего за 6,5 часов по цене от 3 тысяч рублей в оба конца. Отдыхающие отмечают, что такая поездка дает ощущение полноценного зарубежного путешествия, оставаясь при этом экономически выгодным вариантом для короткого отдыха.
В Союзе туроператоров отмечают рост спроса на гастрономические туры — 15% бронирований включают дегустации, от татарской кухни в Казани до кавказских сыров в Махачкале и дранников в Минске. Отведать национальные изыски в среднем можно за 1,5−2 тысячи рублей.
На юга
Для тех, кто хочет продлить лето и насладиться последними теплыми днями, идеальным выбором станут южные направления России. Абсолютным лидером по бронированиям стал Сочи, на который приходится 20% общего спроса. Город привлекает туристов мягкой погодой, развитой инфраструктурой, насыщенной культурной программой. Трехдневный тур с перелетом из Москвы и завтраками стартует от 25 000 рублей с человека.
«Что касается транспортных расходов, наиболее выгодные цены на авиабилеты можно было найти при бронировании за месяц до поездки: за перелет Москва-Сочи в одну сторону можно было заплатить от 5 тысяч рублей, однако в праздничные даты цены вырастут на 10−15%», — добавил Барзыкин.
Помимо российских курортов, стабильным спросом в период ноябрьских праздников пользуются направления в страны СНГ. Абхазия остается одним из самых бюджетных направлений для российских туристов. Переезд на поезде или автобусе из Москвы обойдется от 3 000 рублей в одну сторону. Проживание в частном секторе или гостевых домах можно найти от 1 500 рублей за ночь, а ужин в кафе — от 500 рублей.
По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, среди зарубежных направлений россияне чаще всего выбирают Узбекистан, Казахстан, Турцию и ОАЭ. Особой популярностью пользуются безвизовые направления с теплым климатом, где можно как продлить пляжный сезон, так и познакомиться с уникальными достопримечательностями. Эксперт отмечает, что спрос на эти страны остается стабильно высоким в осенний период, несмотря на общее сокращение зарубежных поездок.