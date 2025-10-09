Осенний побег: куда едут россияне отдыхать на ноябрьские праздники в 2025 году

В эти ноябрьские праздники 2025 года, со 2 по 4 ноября, многие россияне хотят сменить обстановку. Согласно данным АТОР, спрос на путешествия по России вырос на 20−30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом большинство туристов предпочитают не удаляться от дома более чем на 500 километров. Основной тренд сезона — образовательный отдых для семей с детьми. Популярностью пользуются туры по Золотому кольцу: трехдневная поездка в Сергиев Посад или Суздаль с проживанием в стилизованных усадьбах и мастер-классами по росписи матрешек обойдется семье в 15−20 тысяч рублей.