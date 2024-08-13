Осенние каникулы 2024/2025 у школьников: когда по четвертям и триместрам

Учебный год 2024/2025: когда у школьников осенние каникулы по четвертям
Для тех, кто учится по четвертям, учебный год делится на четыре части разной длины. Соответственно, и отдыхают школьники четыре раза в год — в конце каждой четверти после выставления четвертных оценок. Каникулы по этой системе начинаются только в конце осени. По такому же графику работает большинство кружков и секций.
При составлении расписания школьных каникул школы придерживаются общего графика, рекомендованного Минпросвещения. Также принимается во внимание производственный календарь, составленный Минтрудом.
Так, в учебном году 2024/2025 года при четвертной системе осенние каникулы продлятся не семь дней, как обычно, а восемь — с 28 октября по 4 ноября. В связи с празднованием Дня народного единства школьники вернутся к учебе только во вторник 5 ноября.
Какого числа начинаются осенние каникулы у детей по триместрам
В школах, обучающихся по триместрам, дети будут отдыхать осенью дважды. Определить начало каникул здесь гораздо проще, так как год делится на равные части — пять недель обучения, одна неделя отдыха. Таким образом, на осенние каникулы школьники уйдут в первой половине октября и в конце ноября.
Первые (промежуточные) каникулы в учебном году 2024/2025 года запланированы с понедельника 7 октября по воскресенье 13 октября. Ребята также будут отдыхать семь дней. Еще одни недельные (основные) каникулы ждут учащихся с 18 по 24 ноября.
Осенние каникулы 2024/2025: Москва
В столице многие школы учатся по триместрам. Для таких учреждений департамент образования и науки Москвы рекомендовал организовать осенние каникулы с 5 по 13 октября, а также с 16 по 24 ноября — сразу после окончания первого триместра, который начнется 2 сентября, поскольку в новом учебном году День знаний выпадает на воскресенье, и продлится до 15 ноября.
При традиционной системе обучения (по четвертям) рекомендуется отправить школьников на каникулы с 26 октября по 4 ноября.
Осенние каникулы 2024: СПб
Даты школьных каникул в Санкт-Петербурге ежегодно объявляет городской комитет по образованию. На сайтах школ уже появились графики со сроками и продолжительностью каникул.
В соответствии с календарным учебным планом на 2024/2025 год осенью они продлятся с 28 октября по 5 ноября при четвертной системе. А при обучении по триместрам — с 5 по 13 октября и с 16 по 24 ноября.
Когда осенние каникулы у первоклассников осенью 2024 года
Даты осенних каникул для первоклассников зависят от установленной в школе системы обучения. Однако первоклашкам повезло больше остальных школьников — в новом учебном году они будут отдыхать на 7 дней дольше. Помимо стандартных дней отдыха для учащихся 1-х классов предусмотрен дополнительный перерыв в начале зимы — с 17 по 24 февраля.
Даты каникул могут варьироваться в зависимости от региона и школы. Обычно график каникул каждая школа публикует к началу учебного года. При этом в него могут вноситься изменения, например в целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания гриппом и ОРВИ. Точную информацию можно получить у администрации или на официальном сайте школы.
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