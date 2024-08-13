Осенние каникулы 2024/2025 у школьников: когда по четвертям и триместрам

Для тех, кто учится по четвертям, учебный год делится на четыре части разной длины. Соответственно, и отдыхают школьники четыре раза в год — в конце каждой четверти после выставления четвертных оценок. Каникулы по этой системе начинаются только в конце осени. По такому же графику работает большинство кружков и секций.