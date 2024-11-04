Осень ушла, «синюшки» остались: заядлые грибники назвали зимние грибы

Грибники назвали грибы, которые можно собирать в Подмосковье в ноябре.
На первом месте по популярности — рядовка, которая устойчива к низким температурам. Сейчас ее довольно много в окрестностях Ступина. Вблизи Электростали собирают «дымки», «синюшки» и поздние вешенки, которые, несмотря на заморозки, сохранили свои качества. Кроме того, продолжается сезон опят.
За Каширой грибники продолжают собирать осенние опята, а на смену им уже начинают расти зимние опята, которые подходят для маринования, сушки и жарки. В Воскресенском районе можно встретить маслята.
«Зимний опенок» (Flammulina velutipes) растет поздней осенью и в начале зимы, а также продолжает свой рост и развитие во время зимних оттепелей, — рассказал «МК» миколог Андрей Панюшенко. — Самое урожайное время приходится на конец октября и ноябрь, пока не установится минус и не ляжет постоянный снег. Но и зимой, зная, где растет этот гриб, можно из интереса «накопать» свежих грибов".