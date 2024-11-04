Осень ушла, «синюшки» остались: заядлые грибники назвали зимние грибы

«Зимний опенок» (Flammulina velutipes) растет поздней осенью и в начале зимы, а также продолжает свой рост и развитие во время зимних оттепелей, — рассказал «МК» миколог Андрей Панюшенко. — Самое урожайное время приходится на конец октября и ноябрь, пока не установится минус и не ляжет постоянный снег. Но и зимой, зная, где растет этот гриб, можно из интереса «накопать» свежих грибов".