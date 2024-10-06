Осень без простуд. Эксперты рассказали, как можно и нельзя лечить ОРВИ

Минздрав России обновил стандарт лечения ОРВИ. Главное нововведение — антибиотики широкого спектра действия и синтетические гормоны (кортикостероиды) в борьбе с вирусами признаны бесполезными, и, соответственно, вредными. Новый порядок лечения сезонных простуд позволит снизить число неоправданного назначаемых агрессивных лекарств, которые снижают устойчивость к инфекциям и увеличивают токсическую нагрузку на организм. О том, как как лечиться правильно, aif.ru рассказали эксперты.
Из-за устойчивости бактерий к разным группам антибиотиков уже сейчас ежегодно гибнут около 1,27 млн людей в мире. И, по прогнозам экспертов, если не отказаться от неадекватного приема этих лекарств, дальше будет только хуже. Однако потенциально опасны для нашего здоровья не только антибактериальные препараты, но и ряд других лекарств, в том числе, продающихся без рецепта.
Первостольник — не врач
Исследование Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ показало, что более 70% россиян, принимавших антибиотики, делали это некорректно. Это значит, что они либо сами себе назначали эти препараты, либо принимали их в больших дозах и дольше, чем надо, либо, наоборот, самовольно снижали и прерывали курс выписанного врачом лечения (что повышает устойчивость бактерий к антибиотикам).
Кстати, как показало исследование, антибиотики россияне часто применяют вообще без оснований, например, при боли в горле, головной боли и даже просто для профилактики, как витамины. То же самое можно сказать и про другие лекарства: иммуномодуляторы, гормоны, деконгестанты (сосудосуживающие препараты), которые могут приниматься только строго ограниченным курсом, по специальной схема и исключительно по назначению врача. Иначе повышается риск развития нежелательных иммунных реакций и даже хронических заболеваний.
В последнее время также актуальной стала тема применения гормональных глюкокортикостероидных средств (ГКС), злоупотребление которыми может спровоцировать ряд побочных эффектов — от гипергликемии и грибковых инфекций до серьезных когнитивных нарушений. Правда, далеко не каждый пациент в курсе, что, например, спрей в нос или в горло, который он применяет для более эффективного лечения насморка или кашля, принадлежит к группе гормональных средств. Именно поэтому сами люди уверены, что не применяют гормоны, в то время как статистика говорит о том, что на каждого россиянина в среднем в год приходится 1,2 упаковки ГКС.
И уж, конечно, мы точно не ждем беды от антисептиков, с которыми мы буквально сроднились во время пандемии и теперь активно льем их себе не только на руки, но и в нос и горло, чтобы скорее истребить вирусы и бактерии. Эпизодическое использование антисептических ополаскивателей в полости рта и носа, может, и не уничтожит «здоровый» микробиом респираторных органов, но если ими злоупотреблять, эффект будет обратный.
Будьте нежнее с организмом
Безусловно, все эти препараты — важные и нужные, и при некоторых состояниях без них не обойтись. Но простуда и ОРВИ явно не относятся к показаниям для их применения. Кашель, насморк, высокая температура и першение в горле не требуют назначения антибиотиков и ГКС. Топические, а тем более системные глюкокортикостероиды назначаются строго по показаниям: при необходимости неотложной терапии жизнеугрожающих состояний. А неадекватное их применение оказывает огромное негативное воздействие на нашу микробиоту, а значит, на иммунитет, что является главной причиной распространения рекуррентных (повторных) ОРВИ и их осложнений.
При этом, судя по данным последних российских исследований, современные возможности лечения ЛОР-заболеваний, в частности крайне распространенного среди детей аденоидита, позволяют избежать агрессивных методов.
«Наши данные говорят о том, что, что добавление к стандартной схеме лечения аденоидита специального протокола гомеопатических монопрепаратов на 66% снижает потребность в аденотомии.. А это в два раза превышает эффект от стандартной терапии и помогает сохранить здоровую микробиоту пациентов», — говорит оториноларинголог, профессор кафедры оториноларингологии педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук Елена Радциг.
«При сухом или влажном кашле при ОРВИ или бронхите у детей и взрослых вполне достаточно соблюдения домашнего режима, обильного питья и симптоматической и патогенетической терапии. Постарайтесь придерживаться “биоценозсберегающей терапии” — она позволит поддержать нормальный микробиом человека. А чтобы ускорить выздоровления и облегчить кашель, можно использовать максимально щадящие лекарства. Например, натуральный сироп от кашля с комплексным действием, который можно применять у детей с первых месяцев жизни. Как показало наше многоцентровое исследование, у 98% детей с ОРВИ легкой и средней степени тяжести при раннем старте лечения этот сироп облегчает кашель уже к третьему дню заболевания и сокращает сроки его лечения до одной недели», — говорит врач-педиатр, профессор, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Ольга Зайцева.
Long ОРВИ
Именно из-за самолечения агрессивными препаратами пациентами, которым «некогда болеть», врачи сегодня все чаще говорят о затянувшихся, повторяющихся, осложненных простудах. Также последние годы врачи замечают участившиеся жалобы пациентов на астению, хроническую усталость и ухудшение общего состояния спустя многие недели после перенесенного ОРВИ. Причем инфекционный «хвост», который поначалу приписывали только ковиду, теперь стал возникать после практически любой респираторной инфекции. По аналогии с Long-covid это состояние стали называть Long ОРВИ.
Симптомов у него множество: от кашля, затрудненного дыхания и усталости до головокружений, ухудшения концентрации внимания и памяти. И большинство из них связано не столько с повреждающим действием вируса, сколько с непомерной лекарственной нагрузкой на организм во время лечения. Тогда как при борьбе с вирусами важно заботиться не только о том, чтобы скорее избавиться от симптомов, но и о том, чтобы сохранить свою микробиоту — те самые 3,5 кг бактерий, которые мы носим в своем организме, и которые обеспечивают его устойчивое равновесие.
«Повторяющихся эпизоды респираторных заболеваний или их затяжное течение, астения, обострение аллергии, герпеса или других хронических заболеваний говорят о том, что иммунной системе нужна помощь, — уверена иммунолог, аллерголог, кандидат медицинских наук Ольга Брум. — В таких случаях надо не подстегивать ее лекарствами, а искать причину сбоя. Чтобы восстановить крепость иммунной системы, понадобятся комплексные усилия».
По словам эксперта, чтобы поддержать защитные силы организма в эпидсезон, в первую очередь необходимо:
— устранять имеющиеся дефициты (прежде всего, дефицит в рационе белка, железа, витамина D),
— восстанавливать микробиоту (помимо про- и пребиотиков надо будет скорректировать питание и скорректировать лекарственную терапию, выбирая биоценозсберегающие препараты). Ведь здоровый микробиом не только защищает от патогенов и помогает вырабатывать витамины, но и участвует во всех метаболических процессах, даже влияет на эмоциональный фон, поведение и когнитивные способности. Поэтому ученые сегодня говорят о том, что между кишечником и другими органами имеется прямая связь. В частности, установлено, что дисбиоз кишечника повышает восприимчивость к респираторным заболеваниям, влияя через ось «кишечник-легкие». А еще имеется прямая ось «кишечник — головной мозг»,
— укреплять нервную систему. Помогут медитация, положительные эмоции, хобби.
— вести здоровый образ жизни. Отказаться от табакокурения или использования электронных сигарет и смесей. Больше двигаться. Правильно питаться. И, конечно, по максимуму отказаться от использования лишних лекарств.