Осень без простуд. Эксперты рассказали, как можно и нельзя лечить ОРВИ

Симптомов у него множество: от кашля, затрудненного дыхания и усталости до головокружений, ухудшения концентрации внимания и памяти. И большинство из них связано не столько с повреждающим действием вируса, сколько с непомерной лекарственной нагрузкой на организм во время лечения. Тогда как при борьбе с вирусами важно заботиться не только о том, чтобы скорее избавиться от симптомов, но и о том, чтобы сохранить свою микробиоту — те самые 3,5 кг бактерий, которые мы носим в своем организме, и которые обеспечивают его устойчивое равновесие.