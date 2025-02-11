Осада патогенов. Назван предмет гардероба, который в 4 раза грязней унитаза

Считается, что одежда чистая и комфортная. При этом ученые отмечают, что есть предмет гардероба, который может оказаться в четыре раза опаснее унитаза, с точки зрения заселенности бактериями. И это — перчатки. Соответствующая информация озвучена в новом исследовании одной из компаний по клинингу. Специалисты изучили мазки со внутренних и внешних поверхностей 50 пар перчаток и варежек. Оказалось, что более чем в половине случаев были определены высокие уровни вредных бактерий. И в списке этих предметов для рук лидерами стали велосипедные перчатки.
Причем в некоторых образцах бактериальный уровень превышал допустимый гигиеной диапазон на 58%.
Для участия в эксперименте взяли разные пары перчаток, это были и шерстяные, и кожаные, и замшевые вариации. Коме того, их дополнили варежками и велосипедными перчатками. На втором месте по степени загрязнения оказались шерстяные изделия, а на третьем — перчатки из замши.
В половине образцов обнаружились более 500 единиц биологических веществ, что показывает высокий уровень загрязненности. А некоторые образцы и вовсе могли похвастаться 4000 единиц патогенов.
Если сравнивать с туалетной комнатой, к которой многие апеллируют как к образцу грязного места, то еще в 2012 году было проведенное исследование, показавшее, что на среднестатистическом сиденье унитаза находится 220 единиц загрязнения. Разница с перчатками очевидна.
«Стоит помнить, что перчатки могут подвергаться множеству потенциальных точек заражения — от хватания за поручни в общественном транспорте и открывания дверей до использования телефона или переноски сумок с покупками», — отметили эксперты. Если же их надевают немытыми руками, что также бывает нередко, то загрязняется и внутренняя поверхность. Поэтому стоит чаще мыть руки при использовании такого предмета гардероба.