Осада патогенов. Назван предмет гардероба, который в 4 раза грязней унитаза

Считается, что одежда чистая и комфортная. При этом ученые отмечают, что есть предмет гардероба, который может оказаться в четыре раза опаснее унитаза, с точки зрения заселенности бактериями. И это — перчатки. Соответствующая информация озвучена в новом исследовании одной из компаний по клинингу. Специалисты изучили мазки со внутренних и внешних поверхностей 50 пар перчаток и варежек. Оказалось, что более чем в половине случаев были определены высокие уровни вредных бактерий. И в списке этих предметов для рук лидерами стали велосипедные перчатки.