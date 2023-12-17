ОРВИ, грипп или коронавирус? Врачи назвали симптомы у взрослых и детей

На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в России оценивается как «очень сильно напряженная» и ежедневно во время консультации пациентов врачи выявляют до десяти циркулирующих вирусов. Об этом РБК Life рассказал врач-инфекционист, педиатр и главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Он добавил, что вообще вирусов выявляют гораздо больше: это и грипп, и коронавирусная инфекция, и коклюш, и корь. По словам педиатра, многие вирусы сходны по своему началу, поэтому очень тяжело их дифференцировать. В частности, у ребенка нужно следить за началом заболевания — симптомы в этот период помогут в диагностике.

"Но несколько серьезных вирусов, как грипп, коронавирусная и микоплазменная инфекция, имеют определенные проявления и требуют дифференцировки с самого раннего своего проявления.

Что нужно для того, чтобы определить эти вирусы: первое — посмотреть на клиническую картину, с чего начинается заболевание. Если у ребенка вялотекуще начинается насморк, потом присоединяется кашель, осиплость в горле и температурная реакция, то мы дифференцируем между парагриппом и коронавирусной инфекцией, для этого у нас есть экспресс-тесты.

Если мы видим вялотекущее течение болезни и усиление кашля, мы должны исключить микоплазменную инфекцию, которая требует специфического антибактериального лечения.

Если мы видим резкий подъем температуры до 39−40°C, присоединение кашля, насморка, вялость, усталость, ломоту в теле, вероятнее всего, это будет грипп, но опять же исключаем коронавирус", — пояснил он.

Врач отметил, что необходимо начать своевременное лечение заболевания. У каждого вируса и каждой инфекции свой способ лечения, поэтому крайне важно правильно диагностировать болезнь.

"Микоплазменная инфекция имеет специфичное лечение антибиотиками, обычные на нее не действуют, там необходима определенная группа антибактериальных препаратов.

На грипп в первые дни заболевания можно воздействовать, если у вас не было прививки, а болеют в основном те, у кого не было прививок. У нас есть препараты, которые блокируют размножение вируса на основе осельтамивира, но эти препараты действуют только на грипп.

Если же у нас коронавирусная инфекция, то кроме обычных по протоколам препаратов, которые являются иммуностимулирующими и [оказывают] профилактику осложнений коронавирусной инфекции, которая у детей вызывает осложнения со стороны кишечника, желудочно-кишечного тракта, со стороны легочной системы, со стороны сердечно-сосудистой системы, мы с вами можем сделать профилактику, если знаем, какой это вирус", — добавил Тимаков.

При болезни у ребенка нужно выявить, где он мог подхватить вирус: возможно, в школе или дома в это время кто-то болел. Если известно, кто именно болел, уточните у него симптомы и по ним уже можно понять, чем лечить ребенка.

«Очень серьезная сейчас ситуация по дифференцировке и по назначению специализированной терапии», — заключил педиатр.

Подробнее про грипп РБК Life рассказал врач-терапевт, к.м.н., старший преподаватель кафедры фармакологии ПФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин. Он заявил, что это «наиболее частое тяжелое заболевание, которое может приносить очень серьезные последствия при неправильном лечении». Основные симптомы гриппа — температура 39−40°C и «сухое» протекание болезни, без насморка и иных выделений из носа, также у человека «нет ощущения того, что простыл» — вместо этого сразу начинается выраженная интоксикация и температура.

По словам врача, при гриппе наблюдается покраснение глаз, болезненный взгляд, головная боль, ощущение ломы в теле, в мышцах.

«Если мы говорим об ОРВИ — это все остальные вирусы: парагрипп, другие вирусы, которые к ОРВИ относят, паравирусы, аденовирусы и так далее. Здесь немножко по-другому. Первыми симптомами являются: боль в горле, насморк, першение в горле, начинается все постепенно, постепенно развивается. Температура тела не превышает 38. Человек чувствует озноб, чувствует слабость, чувствует усталость… Головная боль не на столько выражена, как при гриппе, и ощущение именно болезни. Болезнь протекает мягче, чем при гриппе, температура постепенно повышается, и, как правило, она ведет себя тоже очень мягко. Если грипп — это резко, у человека в течение суток температура — до 40, то здесь она может повышаться до 37−37,5 °C, потом потихонечку подниматься, но не превышать 38−38,5 °C» — сказал Кондрахин.

Врач-терапевт отметил, что многие при первых признаках ОРВИ, которое протекает мягче, стараются лечиться самостоятельно, дома, ходят на работу.

«Как только появились первые признаки ОРВИ и гриппа, надо взять больничный лист и отлежаться. Надо уйти с работы, если вы находитесь рядом с такими же людьми, как и вы, то просто заразите их. Это надо понимать», — сказал он.

Если же произошло резкое ухудшение самочувствия, то нужно незамедлительно начать использовать средства индивидуальной защиты (маски), санитайзер, мыть руки и идти в поликлинику оформлять больничный лист. По словам Кондрахина, вирус гриппа опасен тем, что дает серьезное осложнение на сердце, при этом остальные вирусы менее опасны, но также могут вызвать аутоиммунные процессы, проблемы с суставами и прочее. «Поэтому лечимся только под контролем врача. Для вируса гриппа специально отработана методика, которая лечит только вирус гриппа. Для других вирусов они бесполезны, они не дадут никакого эффекта», — подытожил врач.