France24: «а как же Киев?»
«Путин принимает мировых лидеров на роскошном военном параде на фоне войны на Украине» — так озаглавили статью французские журналисты портала france24. Гуманитарное перемирие с Украиной они ставят в кавычки, удивляются параллелям президента России Владимира Путина между войной с нацистской Европой и войной на Украине и язвят по поводу того, что в 2022 году Россия не взяла Украину за считанные дни. О том, что они сами сдали свою страну немцам за три месяца, французы, видимо, забыли. Зато не забывают ссылаться на Киев, который уже обвинил участников парада в «преступлениях» перед Незалежной.
Guardian: «увидели северокорейских генералов»
Британский «Гардиан» посвятил параду небольшую заметку, размещенную между статьями по немецкого канцлера Фридриха Мерца, обещающего поддержать Украину и ввести новые санкции в отношении России, и заявлением президента Франции Маркона с угрозами в отношении России. «Мы готовы принять жесткие меры совместно со всеми европейцами и в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами», — заявляет Маркон. Единственное, что заметили британские журналисты во время парада, так это тот факт, что Путин лично поздравил северокорейских высокопоставленных офицеров, присутствовавших на параде.
York Times: математика участия
«Нью-Йорк Таймс» скрупулезно подсчитал, сколько войск принимало участие в параде и сколько единиц техники проехало по брусчатке Красной площади. Американские журналисты сосредоточили внимание на язвительных замечаниях о том, что Россия все еще не выиграла на Украине. О том, что противников России снабжает оружием вся Европа и США, а так же о том, что Запад активно сотрудничает с Украиной в военном плане и в плане передачи разведданных, журналисты упомянуть забыли. Зато написали про то, что по Красной площади прошел «полк китайских войск».
CNN не понравилась георгиевская ленточка
Журналистка из CNN написала о том, что «на этот Россия не сдержалась». А еще прошлась по георгиевской ленточке. Мол, лидеры разных стран надели ленточку, которая запрещена во многих странах, как символ агрессии. Возможно, в CNN плохо изучают историю, но по странному стечению обстоятельств георгиевская ленточка запрещена как раз в тех странах, которые усиленно поддерживали нацизм во время Великой Отечественной войны и поддерживают его сейчас. Это в первую очередь Германия, а теперь и страны Прибалтики вместе с современной Украиной.
Daily Star: «старое оружие»
Хотя журналистов издания весьма впечатлил текст песни «священная война», они остались верны себе и написали про то, что «Парад — возможность для России продемонстрировать старое, ржавое советское оружие». Назвали Великую Отечественную войну «так называемой» и написали про «печальный танк Т-72», которые якобы выкатывали на репетиции парада.
А вот журналистов агентства Reuters просто вдохновила российская техника «проносящаяся» мимо трибун и впечатлили российские беспилотники.
Германские СМИ процитировали членов «Мемориала»*
Немецкий портал Deutschlandfunk опубликовал статью, в которой процитировал слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера про «нынешнюю историческую ложь Кремля» и не преминул взять комментарии у российской «оппозиции» из ликвидированного по просьбе Генпрокуратуры на территории России «Мемориала»*. Ну, а что могла сказать оппозиция? Все то же самое, мол, нынешнее поклонение русских не имеет отношения к Победе. Видимо, эта мантра должна убедить всех, что и нынешние руководители Европы не имеют отношения к своим предкам-нацистам.
Агентство Tagesspiegel сосредоточило внимание на том факте, что Путин в своей речи не упомянул «союзников» — США, Британию и Россию, зато подчеркнул роль Китая.
В общем, корежит европейцев и американцев от юбилейного парада, как бесов от ладана. Что можно ответить? Вспомнить про пророческие слова маршала Жукова, который сказал про Европу и европейцев, что «Они никогда нам не простят того, что мы их освободили!». А еще — вспомнить про караван, которого мало волнуют снующие под копытами коней мелкие существа. Он все равно достигнет своей цели. И парад, состоявшийся 9 мая на Красной площади, на котором Россия продемонстрировала всю красоту и мощь своего народа и своей армии, тому гарантия. «У России два два союзника — армия и флот!» — говорил когда-то русский царь Александр III. Теперь у нас есть еще и ВКС.
* «Мемориал» признан в РФ иностранным агентом и ликвидирован.
Майя Новик