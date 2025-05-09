В общем, корежит европейцев и американцев от юбилейного парада, как бесов от ладана. Что можно ответить? Вспомнить про пророческие слова маршала Жукова, который сказал про Европу и европейцев, что «Они никогда нам не простят того, что мы их освободили!». А еще — вспомнить про караван, которого мало волнуют снующие под копытами коней мелкие существа. Он все равно достигнет своей цели. И парад, состоявшийся 9 мая на Красной площади, на котором Россия продемонстрировала всю красоту и мощь своего народа и своей армии, тому гарантия. «У России два два союзника — армия и флот!» — говорил когда-то русский царь Александр III. Теперь у нас есть еще и ВКС.