Орнитолог объяснила, почему отмытых от мазута птиц нужно скорее отпускать на волю

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате разлива мазута пострадали морские обитатели и птицы, спасение которых идёт полным ходом. В частности, на Кубани волонтёр изобрёл средство, которое отмывает птиц от мазута всего за полчаса. Во всём регионе спасли уже более двух тысяч пернатых. К слову, спасённых от мазута птиц начали выпускать в реку в Краснодаре.