Орнелла Мути откроет в России выставку Никаса Сафронова

Ранее Mash сообщил, что несколько часов назад Орнелла Мути села в самолет до Стамбула и уже оттуда полетит в Санкт-Петербург, где 31 августа откроет выставку Никаса Сафронова.
«Она летит ко мне на выставку, чтобы ее торжественно открыть, даже с учетом сложной логистики сегодняшнего дня. Ее прилет для меня всегда большой праздник, я приготовил для нее ее любимые цветы — орхидеи. Буду ее встречать с букетом этих прекрасных цветов», — сказал Сафронов.
Он добавил, что открытие выставки пройдет 31 августа в Петропавловской крепости. «Также на открытии будет петь Михаил Боярский», — уточнил он.
Орнелла Мути — итальянская актриса. Настоящее имя — Франческа Романа Ривелли. Впервые появилась на киноэкране в фильме Дамиано Дамиани «Самая красивая жена» (La moglie piu bella, 1970), а затем снялась в ставших популярными не только в Италии, но и в мире картинах — «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано, «Шелест воробьиных крыльев», «Бонни и Клайд по-итальянски», «Римские приключения». Кроме того, она снималась в главной роли в фильме Григория Чухрая «Жизнь прекрасна».
В 2000-х годах актриса часто бывала в России, где стала лицом косметической марки, а потом запустила собственную ювелирную линию. В 69 лет она сохраняет хорошую форму и активно присутствует вместе с дочерью-инфлюэнсером в социальных сетях. Она признавалась, что уже более 10 лет отдает предпочтение одежде российского дизайнера Ульяны Сергеенко. В 2022 году актриса рассказывала, что хотела бы стать гражданкой России и считает российскую культуру частью собственной.