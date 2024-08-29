Орнелла Мути откроет в России выставку Никаса Сафронова

В 2000-х годах актриса часто бывала в России, где стала лицом косметической марки, а потом запустила собственную ювелирную линию. В 69 лет она сохраняет хорошую форму и активно присутствует вместе с дочерью-инфлюэнсером в социальных сетях. Она признавалась, что уже более 10 лет отдает предпочтение одежде российского дизайнера Ульяны Сергеенко. В 2022 году актриса рассказывала, что хотела бы стать гражданкой России и считает российскую культуру частью собственной.