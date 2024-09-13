Оркестр Теодора Курентзиса расскажет о мастерстве музыканта

За новыми выпусками можно следить в сообществе musicAeterna ВКонтакте или по хэштегу #musicAeterna_практики. В следующих клипах пианистка musicAeterna Саша Листова покажет, что пианист может играть не только на клавишах, но и на струнах, которые находятся под крышкой рояля, а главный хормейстер musicAeterna Виталий Полонский на примере одной из своих партитур объяснит смысл знаков и правок, которые делают музыканты во время репетиций.