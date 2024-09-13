Оркестр Теодора Курентзиса расскажет о мастерстве музыканта

Артисты оркестра Теодора Курентзиса musicAeterna показали, как создают музыку, в формате VK клипов. В роликах можно увидеть необычные техники звукоизвлечения, различные вокальные приемы и работу редких звуковых устройств.
Цикл из 9 роликов посвящен приурочен к 20-летию коллектива Теодора Курентзиса и посвящен особенностям работы музыкантов и необычным музыкальным практикам. Съемки проекта проходили в парадном фойе и студиях Дома Радио за несколько дней до того, как он закрылся на реставрацию.
Вышло уже два ролика. В первом солист хора Андрей Немзер объяснил природу своего редкого типа голоса и исполнил фрагмент знаменитой арии из «Страстей по Матфею» Баха — Erbarme dich, mein Gott.
Во втором композитор-резидент и куратор Лаборатории экспериментального звука Егор Ананко рассказал о необычном устройстве Decode silence, которое преобразует электромагнитный сигнал в звук, доступный человеческому уху.
За новыми выпусками можно следить в сообществе musicAeterna ВКонтакте или по хэштегу #musicAeterna_практики. В следующих клипах пианистка musicAeterna Саша Листова покажет, что пианист может играть не только на клавишах, но и на струнах, которые находятся под крышкой рояля, а главный хормейстер musicAeterna Виталий Полонский на примере одной из своих партитур объяснит смысл знаков и правок, которые делают музыканты во время репетиций.