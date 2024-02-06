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Оригинальный сценарий четвертого эпизода «Звездных войн» уйдет с молотка

Один из черновых сценариев фильма «Звездные Войны. Эпизод IV. Новая надежда» выставят на торги аукционного дома Excalibur, которые пройдут 17 февраля. Информация об этом опубликована на его официальном сайте.
Источник: AP 2023

В оригинале первая лента серии носила другое название — «Приключения Люка Звездного Убийцы, взятые из Журнала Уиллов» (The Adventures of Luke Star Killer as taken from the «Journal of the Whills»), следует из представленных фотографий.

Также в процессе производства изменился внешний вид некоторых персонажей. В частности, больше всего преобразился дроид R2-D2, которого в черновике описывают «небольшим триподом с тремя когтистыми ногами» и лицом в виде массы лампочек, окружающих один главный глаз-радар. При этом его товарищ, робот-переводчик С-3PO, был бронзовым, а его дизайн должен был соответствовать стилю арт-деко.

Кроме того, в сценарии поменяли некоторые сцены — такие, как диалог Люка и Оби-Вана на пустынной планете Татуин об отце протагониста. В этот момент Люк все еще не был знаком с более подробной историей джедаев или «Силой», которой они пользовались.

Как полагают эксперты аукционного дома, данный сценарий может уйти с молотка за £8 — 12 тыс. (около 900 тыс. — 1,3 млн рублей).

Ранее, 19 января, канал Sky News сообщил о продаже на аукционе белой пачки, в которой героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу появлялась в заставке сериала «Секс в большом городе». Знаменитый предмет одежды ушел с молотка за $52 тыс. (4,6 млн рублей).