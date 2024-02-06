Оригинальный сценарий четвертого эпизода «Звездных войн» уйдет с молотка

Кроме того, в сценарии поменяли некоторые сцены — такие, как диалог Люка и Оби-Вана на пустынной планете Татуин об отце протагониста. В этот момент Люк все еще не был знаком с более подробной историей джедаев или «Силой», которой они пользовались.