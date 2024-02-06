Оригинальный сценарий четвертого эпизода «Звездных войн» уйдет с молотка

В оригинале первая лента серии носила другое название — «Приключения Люка Звездного Убийцы, взятые из Журнала Уиллов» (The Adventures of Luke Star Killer as taken from the «Journal of the Whills»), следует из представленных фотографий.
Также в процессе производства изменился внешний вид некоторых персонажей. В частности, больше всего преобразился дроид R2-D2, которого в черновике описывают «небольшим триподом с тремя когтистыми ногами» и лицом в виде массы лампочек, окружающих один главный глаз-радар. При этом его товарищ, робот-переводчик С-3PO, был бронзовым, а его дизайн должен был соответствовать стилю арт-деко.
Кроме того, в сценарии поменяли некоторые сцены — такие, как диалог Люка и Оби-Вана на пустынной планете Татуин об отце протагониста. В этот момент Люк все еще не был знаком с более подробной историей джедаев или «Силой», которой они пользовались.
Как полагают эксперты аукционного дома, данный сценарий может уйти с молотка за £8 — 12 тыс. (около 900 тыс. — 1,3 млн рублей).
Ранее, 19 января, канал Sky News сообщил о продаже на аукционе белой пачки, в которой героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу появлялась в заставке сериала «Секс в большом городе». Знаменитый предмет одежды ушел с молотка за $52 тыс. (4,6 млн рублей).