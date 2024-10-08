Организм сбоит. Эксперты назвали симптомы дефицита витамина C

Витамин C — витамин, который знают все. Ведь он идет в тесной связке с различными мерами профилактики ОРВИ. Все беспокоятся о повышении его уровня, но при этом нередко допускают дефицит такого микроэлемента, например, на фоне несбалансированных диет. Врачи отмечают, что случаев развития практически цинги (заболевания, которое связывали с моряками средних веков) увеличивается. Так, в статье, опубликованной в научном журнале Canadian Medical Association Journal, эксперты говорят, что надо внимательно относиться к рискам появления цинги у людей с аномальным кровотечением и неспецифическими симптомами.
По статистике, поясняют ученые, дефицит витамина C в XXI веке встречается не так и редко, например, в США его распространенность составляет 5,9% А в ряде групп с низким социально-экономическим статусом в Соединенном Королевстве этот показатель может доходить до 25%.
Можно ли распознать дефицит?
Самый простой способ, говорят врачи, как установить дефицит витамина C — сдать анализ крови. Сегодня его делают во всех лабораториях. Это позволит максимально достоверно понять, что происходит с человеком.
Косвенно же на его нехватку укажет ряд симптомов. «Упадок сил, развитие кровотечение, в том числе кровоточивость из десен, проблемы с волосами, когда они начинают выпадать, страдают зубы, также вплоть до выпадения, боли в суставах — такие симптомы характерны, когда уже у человека начинается цинга», — рассказала aif.ru врач-иммунолог-аллерголог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Евгения Паршина.
Конечно же, появление таких настораживающих признаков не должно вгонять в панику — ведь они характерны и для ряда других состояний. Но все же стоит провериться по максимуму, так как запасы витамина C пополнить не так сложно, как кажется, а при устранении дефицита состояние человека заметно улучшается.
Иммунолог Паршина отмечает, что богатыми таким микроэлементом являются некоторые продукты — шиповник, сладкий болгарский перец, смородина, облепиха, капуста и многие другие продукты. По их использованию в рационе стоит проконсультироваться с врачом, чтобы и избежать аллергии или неожиданных реакций. «В сутки человеку требуется 90 мг витамина C. Это достаточно небольшие порции продуктов — к примеру всего 45 граммов черной смородины или порция салата из квашено капусты», — пояснила иммунолог.
Что касается аптечных добавок, с ними стоит быть поосторожнее, так как их, как правило едят, как конфеты, не считая. А это риск передозировки. Она так же опасна, как и дефицит. Поэтому должно быть только четкое следование инструкции и дозе.