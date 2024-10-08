Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Организм сбоит. Эксперты назвали симптомы дефицита витамина C

Витамин C — один из самых важных осенью и зимой, по мнению многих. Ведь его тесно связывают с повышением иммунитета в сезон простуд. Но при этом и дефицит такого микроэлемента нередко не замечают.

Источник: unsplash.com

Витамин C — витамин, который знают все. Ведь он идет в тесной связке с различными мерами профилактики ОРВИ. Все беспокоятся о повышении его уровня, но при этом нередко допускают дефицит такого микроэлемента, например, на фоне несбалансированных диет. Врачи отмечают, что случаев развития практически цинги (заболевания, которое связывали с моряками средних веков) увеличивается. Так, в статье, опубликованной в научном журнале Canadian Medical Association Journal, эксперты говорят, что надо внимательно относиться к рискам появления цинги у людей с аномальным кровотечением и неспецифическими симптомами.

По статистике, поясняют ученые, дефицит витамина C в XXI веке встречается не так и редко, например, в США его распространенность составляет 5,9% А в ряде групп с низким социально-экономическим статусом в Соединенном Королевстве этот показатель может доходить до 25%.

Можно ли распознать дефицит?

Самый простой способ, говорят врачи, как установить дефицит витамина C — сдать анализ крови. Сегодня его делают во всех лабораториях. Это позволит максимально достоверно понять, что происходит с человеком.

Косвенно же на его нехватку укажет ряд симптомов. «Упадок сил, развитие кровотечение, в том числе кровоточивость из десен, проблемы с волосами, когда они начинают выпадать, страдают зубы, также вплоть до выпадения, боли в суставах — такие симптомы характерны, когда уже у человека начинается цинга», — рассказала aif.ru врач-иммунолог-аллерголог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Евгения Паршина.

Тут важно понимать, отмечает специалист, что есть группа людей, которые в особой зоне риска по развитию дефицита такого витамина. Это беременные женщины и те, кто кормит малыша грудью, люди, живущие в холодном климате, те, кто работают на вредных производствах, и курильщики. Им стоит самостоятельно регулярно проверять себя на уровень витамина C.

Конечно же, появление таких настораживающих признаков не должно вгонять в панику — ведь они характерны и для ряда других состояний. Но все же стоит провериться по максимуму, так как запасы витамина C пополнить не так сложно, как кажется, а при устранении дефицита состояние человека заметно улучшается.

Иммунолог Паршина отмечает, что богатыми таким микроэлементом являются некоторые продукты — шиповник, сладкий болгарский перец, смородина, облепиха, капуста и многие другие продукты. По их использованию в рационе стоит проконсультироваться с врачом, чтобы и избежать аллергии или неожиданных реакций. «В сутки человеку требуется 90 мг витамина C. Это достаточно небольшие порции продуктов — к примеру всего 45 граммов черной смородины или порция салата из квашено капусты», — пояснила иммунолог.

Что касается аптечных добавок, с ними стоит быть поосторожнее, так как их, как правило едят, как конфеты, не считая. А это риск передозировки. Она так же опасна, как и дефицит. Поэтому должно быть только четкое следование инструкции и дозе.