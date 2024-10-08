Организм сбоит. Эксперты назвали симптомы дефицита витамина C

Витамин C — витамин, который знают все. Ведь он идет в тесной связке с различными мерами профилактики ОРВИ. Все беспокоятся о повышении его уровня, но при этом нередко допускают дефицит такого микроэлемента, например, на фоне несбалансированных диет. Врачи отмечают, что случаев развития практически цинги (заболевания, которое связывали с моряками средних веков) увеличивается. Так, в статье, опубликованной в научном журнале Canadian Medical Association Journal, эксперты говорят, что надо внимательно относиться к рискам появления цинги у людей с аномальным кровотечением и неспецифическими симптомами.